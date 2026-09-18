El libro desglosa 55 temas prácticos que se enfrentan en el trabajo diario en las empresas, dentro de un entorno laboral muy competido donde hay que dar resultados. Los contenidos son de gran interés para ser reflexionados por todos los egresados, tanto antes como después de incursionar en el mercado laboral. El autor invita a los nuevos profesionistas a ser curiosos y conscientes de la realidad de los negocios, a enfocarse en los resultados y a ser muy persistentes. También está convencido de que los conceptos aquí tratados serán de gran ayuda para que las organizaciones acorten su camino al éxito.

Juan Manuel González Cerda , en su libro “Lo que no Enseñan en las Universidades”, indica al inicio del texto, en nota aclaratoria, lo siguiente: “Este libro no es una crítica hacia las universidades; éstas dan los conocimientos profesionales básicos para que los graduados universitarios se abran paso en la vida”.

El primer tema que aborda González Cerda es que los seres humanos estamos hechos para vivir y trabajar juntos; sin embargo, muy pocos pueden hacerlo en equipo. Por otra parte, enfatiza que para tener éxito en el empleo se requiere ser felices, pues los sentimientos y las emociones influyen mucho en el desempeño laboral. Entonces, para enfrentar el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, debemos actuar unidos y crear las condiciones para que la gente se sienta bien y así poder tener una fuerza de trabajo comprometida e involucrada. Es decir, para todo ello se requieren líderes con visión y una buena condición física y mental.

El autor plantea que los conocimientos adquiridos en las aulas son la base para el aprendizaje futuro; por ello, aconseja a los recién egresados aprenderlos muy bien y mantenerse siempre actualizados en el trabajo. En ese sentido, señala que cada uno debe asumir la tarea de desarrollar por cuenta propia nuevas habilidades. Asimismo, señala que es importante que permanezcan alerta y a tono con el ambiente laboral, se enfoquen en las cosas que importan en la empresa y aprovechen las oportunidades de ascenso cuando se presenten.

Hoy en día, los lugares de trabajo están llenos de tareas y de estrés, y cada vez se pone peor. Apenas salen de una crisis y ya están en otra. Por ello, es fundamental aprender a mantener la calma en medio de una tormenta, para que la tensión no les impida ser productivos. Además, se debe evitar tomar decisiones apresuradas y permanecer abiertos a observar una gran variedad de información en la que antes no reparaban para elegir el mejor camino. Para ejercer un liderazgo efectivo no basta con ser muy inteligente y estar preparado técnicamente; se requiere, además, saber conectar bien con la gente y dirigirla eficientemente para que hagan suyas las metas e ideales. Todos esos factores deben funcionar en armonía.

En el mundo empresarial actual, el cambio es inevitable; las organizaciones que se adapten y sean proactivas serán las que sobrevivan en el mercado. Al ingresar a una empresa, es importante tener claridad sobre el futuro que se pretende alcanzar en la misma, pues sólo así es posible integrarse al equipo que impulsa esa visión de crecimiento. Hoy las compañías dependen de las tecnologías de la información para operar, optimizar sus costos, digerir grandes cantidades de datos del mercado, controlar operaciones, manejar los fondos, diseñar productos, mejorar los procesos, reclutar talento, comercializar datos de negocios y, dentro de lo posible, transformar mercados completos.