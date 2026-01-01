Lo que tú ves de mi vida no describe mi experiencia sino la tuya. Simplemente soy otra persona principiante en esta vida

“Abro hilo de cosas que piensa la gente de quienes estamos solteros y sin hijos. Por ejemplo: que tenemos todo el tiempo del mundo”.

Obviamente el tener tiempo libre es cuestión de perspectiva. Algunas personas tenemos mucho tiempo libre y aún así hemos logrado convencer al mundo que no es así, evitando que nos comprometan con cosas sin nuestro consentimiento. Pero el “tiempo” y su manejo es algo muy personal e individual. Dicho de otra manera, “No te metas con mi tiempo, ni con el de nadie más”.

La gente, entidad colectiva a la que no pertenezco, piensa muchas cosas de nosotros, de los demás, cosas que califican como situaciones que nos dan ventajas, privilegios. Entonces se formulan expectativas. “Tú eres de lugar frío. Te gusta el frío”. Hmmm...no. “Fulanito tiene dinero, puede aportar”. “Ella es guapa. Le harán favores”. “Él tiene mascotas. No le importará si mi perro le salta encima”. “Tú manejas. Tienes el mejor coche”. “Tienes casa grande. Todas las reuniones serán allí”. Y uno de mis favoritos, “La vida para ti es fácil. Debes ayudar a los demás”.

Cada vida tiene sus condiciones específicas, especiales, privilegiadas y difíciles. Eso no significa que lo que yo supongo de vidas ajenas sea cierto, ni que la apreciación que tengo de tu vida sea la manera en que tú la vives. Tus experiencias son tuyas, y no es lo que yo sé de tí.

Cuando otras personas, cercanas y no tanto, observan mi vida, claro que llegarán a conclusiones que aportan una verdad a la relación que podemos formar. Su experiencia de mí es válida, pero sigue siendo su experiencia y no la definición que doy a mis vivencias. ¿Quiero saber lo que otros experimentan al convivir conmigo? A veces. En mi caso más sí que no. Sé que lo que otros piensan tiene un origen y me intriga explorar eso. Aún así, no me define, y no tendría porque acomodarme a las experiencias de otros. “Tú, como psicoterapeuta, debes entender a los demás y considerarlos”. ¿Crees? Cierto es que entiendo más que otras personas, pero también es cierto que no estoy en mood consultorio 24/7. A veces, siempre, soy solamente otra persona principiante en esta vida.