Lorenzo Córdova en San Lázaro

Sabemos que el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha suscitado las iras de Andrés Manuel López Obrador y del obradorismo. Compareció recientemente en la Cámara de Diputados y recibió ahí más de un desaire y algo más que malos modos.

Haciendo una alusión sesgada a quien fuera su padre, Arnaldo Córdova, Gerardo Fernández Noroña dijo: “Debe ser muy difícil no llenar las expectativas, debe ser muy difícil... larga vida al compañero Arnaldo Córdova”. Es de suponerse que con ese cierre buscó dar una emotiva estocada final a Córdova, insinuando que su desempeño está muy lejos de las acciones y la figura política de su padre. Con esa innecesaria, gratuita y ofensiva alusión cerró su intervención, un mensaje en el que denostó a Córdova y pidió juicio político en su contra.

A contrapelo de su ataque en tribuna, tanto antes como después de la comparecencia, Fernández Noroña sostuvo una plática respetuosa y hasta cordial y dicharachera con el presidente del INE. ¿Se trata pues de un acto puramente teatral? Una misma persona representando dos personajes, uno dentro del escenario y otro fuera.

Pero la tarde se la llevó otro diputado de Morena, Óscar Cantón Zetina. Un ex del PRI que en el sexenio de Ernesto Zedillo festejaba el alza al IVA junto a Humberto Roque Villanueva y Natividad González Parás, en una fotografía que quedó para la historia inmortalizando la famosa Roqueseñal. Al llegar a la tribuna, negó el saludo a Córdova. En respuesta al desaire, Córdova dio una palmada amistosa a la espalda de Cantón antes de tomar asiento. Cantón Zetina respondió así al gesto: “No me toque, qué se cree, igualado”. Y se siguió de largo: “¿Por qué eres un obsesivo enfermizo?, ¿por qué odias a Andrés Manuel López Obrador?, ¿por qué insistes con fanfarronadas? Dijiste que jamás llegaría a Presidente de la República, pero mira, a ti te avala el señor X y a Andrés Manuel López Obrador lo avalan 30 millones de votos, esa es la diferencia entre tu obsesión enfermiza. Para qué pides 5 mil millones para el aumento de presupuesto del INE, el pueblo de México no necesita dinero para ganar elecciones. Morena y Andrés Manuel López Obrador ganaron las elecciones sin comprar un voto ni dar despensas. Eres un farsante y un obsesivo demencial”.

Necesario destacar tres elementos de esta puesta en escena: a) La postura del oficialismo expresada por diputados de López Obrador, b) el rol que juega la oposición y c) la actuación del consejero presidente del INE.

Parece muy clara la estrategia del oficialismo, no importa el tema a tratar. La 4T no acepta medias tintas ni tolera organismos autónomos, el tema no es democracia, instituciones o resultados, el objetivo es colocar a López Obrador por encima de todo y de todos. Para lograrlo no se escatimarán insultos ni descalificaciones a quien no alabe al Gran Tlatoani, pero perdonarán y purificarán a quien se rinda a sus encantos.

No existe prueba alguna que documente algún comentario de Lorenzo Córdova en el sentido de que AMLO nunca ganaría la Presidencia de la República. Vaya ni un solo comentario adverso al Presidente de la República. Los pocos comentarios que existen, y sus respuestas a la ofensiva presidencial suelen ser cuidadosos. Nunca confronta, sólo repite un discurso sobre la objetividad. La ofensiva gubernamental se ha topado con respuestas imparciales, el consejero presidente renuncia a la confrontación que parece desear el gobierno, Córdova sabe que esa no es su función. El caso más rudo decidido en el INE fue su negativa al registro de México Libre, el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, acérrimos adversarios de López.

Nada más cínico que el reclamo presupuestal. Más de la mitad de lo que solicita el INE se empleará, precisamente, en la consulta sobre revocación de mandato que tanto reclama López Obrador y que sus opositores ignoran. Tiraremos miles de millones en una consulta de revocación de mandato que nadie solicita, excepción hecha del ego de Andrés Manuel y su necesidad de alabanzas. Se trata pues de un caso más de postverdad y polarización, nada nuevo bajo el sol, armas del neopopulismo antidemocrático.

Mientras tanto, la oposición partidaria en el vació. No hay más que decir. Defienden el INE porque es lo único que queda para defender. Ayunos de propuesta y liderazgos, sólo pueden reaccionar al son que les toca Andrés Manuel.

Lorenzo Córdova, con el apoyo de los demás consejeros del INE, mostró que es posible pararse con clase, gracia, astucia e inteligencia frente al poderoso. Su mayor cualidad, a mi juicio, fue la comedida disciplina de su mensaje. No cayó en ninguna de las muchas provocaciones de las que fue objeto. Las ignoró todas. Respondió con aplausos, con saludos y respuestas respetuosas a todos y cada uno de los insultos que recibió.

Su comparecencia en la Cámara de Diputados lo convirtió en el líder de una oposición huérfana, liderazgo que no puede ni debe asumir, dada su posición. Para muchos fue grato disfrutar el momento. Quedó demostrado que puede evidenciarse al oficialismo dejándolos ser, usando contra ellos el peso de su autoritarismo y su apuesta por validar en todo momento y cada vez más el mesianismo de López Obrador.