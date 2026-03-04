Los aliados a las vencidas

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 4 marzo 2026
    Los aliados a las vencidas
    Tienen razón los publicistas de Morena cuando afirman que se trata de rehacer la alianza; pero, sin reforma, el proyecto de alejarse del PT y del PVEM es un grave error, como la decisión del PAN de competir en solitario. IA/ GEMINI

El PT y el PVEM pueden conceder mucho, como al votar todas las iniciativas de la presidenta, pero el régimen no puede pedirles que se inmolan en función de Morena

La soberbia moral puede mover montañas (imaginarias), pero no emprender negociaciones fructíferas. El régimen político pretende depurarse a partir de la discutible premisa de superioridad ideológica y, para ello, precisa reducir la influencia de sus socios del PT y del PVEM, que, en su perspectiva, son poco honorables. Si Morena hubiera competido sin coalición en 2024, habría alcanzado 49 % de las curules; es decir, no habría tenido números ni siquiera para aprobar el presupuesto. La interpretación amañada de la Constitución y la concurrencia de sus socios permitieron al régimen político hacerse de una sobrada mayoría calificada, con la cual ha podido avanzar en la construcción de un régimen autocrático.

Por eso Morena pretende cambiar las reglas para la integración de las Cámaras federales y establecer la sobrerrepresentación de la minoría mayor, de modo que pueda alcanzar los asientos suficientes sin tener que “subir al coche” a socios incómodos. De eso se trata la reforma política propuesta. No se pretende que todos los legisladores sean votados de manera directa para eliminar la decisión discrecional de las dirigencias; si así fuera, se habrían incorporado elecciones primarias para seleccionar candidatos. Mucho menos se trata de reducir el costo político: el despilfarro y el desorden del régimen vuelven ese argumento tan ridículo como risible. El huachicol fiscal y el contrabando de combustible representan un costo que daría para financiar cien años de procesos electorales.

TE PUEDE INTERESAR: Nombres, nombres

Los socios se conocen bien y entre ellos no hay engaño. Ni la austeridad ni la democracia están de por medio. Es un tema de poder y, sí, efectivamente, subyace la idea del partido histórico, del único representante del pueblo o de la nación, una reminiscencia de corte fascista, como ha señalado el PT en un desplegado. Tienen razón los publicistas de Morena cuando afirman que se trata de rehacer la alianza; pero, sin reforma, el proyecto de alejarse del PT y del PVEM es un grave error, como la decisión del PAN de competir en solitario.

El PT y el PVEM pueden conceder mucho, como al votar todas las iniciativas de la presidenta, pero el régimen no puede pedirles que se inmolan en función de Morena. Sheinbaum no se asume electa por una coalición, sino por “el Movimiento”, aludiendo a Morena; incluso anunció que la coalición para 2027 no la verían con ella, sino con Luisa María Alcalde. Los observa con desdén e ingratitud. Si se trata de los suyos, todo es perfecto, como el ridículo espectáculo de los “acordeones” en la elección del Poder Judicial y de la Corte, y la forma en que se resuelven las candidaturas. Lo normal y regular en Morena está mal y resulta inaceptable en sus aliados partidistas. No es un tema de desconfianza, sino de la más elemental, interesada y grosera inconsistencia.

Los Verdes, con largo recorrido y experiencia, han sabido sacar provecho de las reglas del juego, particularmente de quienes tienen mayores posibilidades de ganar. El PT también tiene lo suyo, pero su alianza histórica ha sido con el PRD y con Morena, mientras que los Verdes han transitado por todo el espectro partidario. Ninguno de los actores parte de la ideología o de la ética; son juegos de poder que el PVEM, mejor que nadie, entiende. Por eso, las admoniciones presidenciales carecen de efecto. De haber un cambio, sería en la medida del Verde, no de Morena ni de la presidenta Sheinbaum.

El PVEM se sabe necesario para Morena. Es absurdo que los estrategas de la presidenta le hagan creer que es un socio prescindible. Las pruebas fueron en 2025 y en la elección de gobernador en San Luis Potosí, donde el PVEM obtuvo una amplia ventaja respecto a la candidata morenista. Morena tendrá que negociar y llegar a acuerdos para suscribir una coalición total en la elección de diputados y en casi todas las elecciones de gobernador. Requiere humildad, algo que no se le da a Luisa María Alcalde, menos a la presidenta Sheinbaum. Transitar con soberbia y desdén hacia el interlocutor aleja cualquier acuerdo.

En el juego de vencidas entre el PVEM y Morena, los primeros ganan con claridad. No requieren de Morena para ganar San Luis Potosí y, como sucedió con el PRI en su momento, pueden convertirse en la opción partidista para que muchos morenistas insatisfechos compitan bajo sus siglas o, eventualmente, postulen a un candidato presidencial propio, como Ricardo Salinas Pliego.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política Coahuila
Política México

Federico Berrueto Pruneda

Federico Berrueto Pruneda

Licenciado en Derecho Facultad de Jurisprudencia UAC. Maestría y Estudios de Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra.

Ha sido Catedrático en el ITAM; en el ITESM; en el CIDE; y en la Universidad Anáhuac.

En 1997 a 2000 titular de la Asesoría Política en la Presidencia del doctor Ernesto Zedillo.

Desde 2005 director general del Gabinete de Comunicación Estratégica

Columnista Juego de Espejos en Milenio Diario, Bloomberg-El Financiero y en SDP Noticias, Código Libre y en la Revista Peninsular. Coautor de varios textos en materia electoral y estudios históricos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
De izquierda a derecha: el sargento Declan Coady, la sargento de primera clase Nicole Amor, el capitán Cody Khork y el sargento de primera clase Noah Tietjens.

Soldados de EU fallecidos en la guerra de Irán, son recordados como padres y reservistas dedicados
Vecinos denuncian manejo inadecuado de basura en la calle Bravo, lo que genera dispersión de desechos por animales.

Saltillo: ‘no se puede dormir’, piden vecinos del Centro cierre de bares por ruido
Una bandera iraní se coloca entre las ruinas de una comisaría atacada el lunes durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026.

La arriesgada guerra por elección de Trump en Irán

true

Gas natural: sólo estamos dejando ir las oportunidades
México presentó la demanda tras los hechos del 5 de abril de 2024.

Se alarga pleito México-Ecuador: CIJ autoriza nueva ronda de alegatos por asalto a embajada en 2024
Autoridades trabajan en las obras que acompañan el proyecto ferroviario y preparan la infraestructura necesaria para su llegada.

Prevén pasos a desnivel por tren de pasajeros; revisan impacto en colonias de Saltillo
El pequeño cumplió su sueño de ser un elemento de la Guardia Nacional.

El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras
Apenas el 13.5 por ciento de quienes operan tractocamiones en el País, son mujeres.

Coahuila: Autotransporte de carga enfrenta reto de inclusión femenina