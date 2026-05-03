Los calzones

Ese diálogo tuvo lugar en una pequeña ciudad a la que fui a perorar. Yo, la verdad, le doy toda la razón a la señora que prefería una Osterizer a una conferencia. Las conferencias rara vez sirven para algo. En cambio con una licuadora se pueden hacer muchas cosas, desde un batido de plátano hasta un jugo de nopal con piña, apio y perejil, pócima tan de moda en estos tiempos para bajar de peso.

Sucesos como éste que he contado son de gran importancia para mí. Me ayudan a no envanecerme. Desde luego no tengo ningún motivo para caer en envanecimiento, pero si en él cayera, me bastaría hacer un viaje a Veracruz e ir al tradicional café de La Parroquia. Ahí el grupo llamado El Arca de Noé se encarga de bajarle los humos al más ahumado. No hace mucho llegó al café un famoso conductor de la televisión nacional. El visitante celebraba ese día su cumpleaños, dato que él mismo se encargó de propalar.

Los integrantes de El Arca de Noé, llamada así porque todos sus miembros tienen apodos de animales: “La chiva”, “El gato”, “La cotorra”, “El oso” fueron a saludar al célebre señor y le preguntaron si quería que le cantaran las Mañanitas Jarochas.

El astro televisivo, hombre vanidoso, aceptó con displicencia aquel humilde homenaje de sus admiradores. Más aún: pidió cámaras y micrófonos para que transmitieran en vivo el coro que sus fans iban a entonar en su honor. Al instante los técnicos llegaron, y en un tris pusieron lámparas de iluminación y todo lo necesario para el caso. Una maquillista vino también, y polveó y peinó muy bien al vanidoso señor. Los camarógrafos dispusieron sus cámaras: la uno, la dos y la tres. El conductor, ya al aire, dijo dónde se encontraba; añadió que era su cumpleaños y anunció que unos admiradores suyos se habían ofrecido a cantarle las Mañanitas Jarochas. Entonces los parroquianos de La Parroquia interpretaron con gran sentimiento los primeros versos de la canción:

Volaron cuatro palomas

por toditos los lugares.

Hoy por ser día de tu santo

vas y tiznas a tu madre.

Desde luego, ellos no dijeron “tiznas”, sino otra palabra de más uso en Veracruz.