¡Viva Zaragoza! (El héroe y el pueblo)

Aparece entre ellos, desde luego, uno de los mayores orgullos, de Zaragoza: Humberto “Fito” Galindo. A este notable escritor y compositor debe la canción mexicana grandes aportaciones, como “Se vende un caballo”, popularizada por Vicente Fernández, y “Primera, segunda y tercera”, cantada por María Dolores Pradera, junto con “La última muñeca, frecuente en los 15 años, y muchas otras más.

José Alberto Galindo escribió hace años un ameno e interesante libro. En su obra el autor no sólo narra el devenir de ese hermoso lugar de Coahuila: también recoge el genio y la figura de sus habitantes.

Se menciona también en ese libro a don Francisco Flores, carnicero y orador famoso, dueño de un profuso refranero propio y ajeno:

“Parir y pagar es muy duro”.

“El que sigue a dos liebres, una se le va y otra se le pierde”.

“Las águilas andan solas, y los cuervos en parvada”.

Sale igualmente don Lizardo Jiménez, que solía recitar estos enérgicos y sonorosos versos cuando estaba perdiendo en el juego de la baraja:

Suerte que vienes aquí,

que tan en mi contra estás:

¿por qué me chingas a mí?

¿Qué no ves a los demás?

Al acabar de perder todo lo que traía se resignaba con otros versos, ahora de honda filosofía, melancólicos:

Cuando la suerte se inclina

a joder a los mortales,

no alivian cafiaspirina

ni rezos espirituales.

El tío Nano mostraba también inspiración. Sus versos tendían a la moralidad. Decía por ejemplo:

Para pintar una manta

hay que usar bastante tinta,

pero con poco se pinta

la mujer que ha de ser santa.

Cuando alguien le preguntaba: “¿Qué hay de nuevo, tío?”, él contestaba: “Nomás el hilo. Los parches son los mismos”.

Cuando no podía ir “al otro lado” a comprarse ropa solía decir: “Aquí ando, como los leones, con las mismas garras”.

Termina el libro de José Alberto Galindo con una fotografía de la estatua de Zaragoza hecha por el escultor Jesús Contreras, foto a la que pone el autor un pie de grabado:

“Mi general don Ignacio Zaragoza Seguín, en su caballo prieto ‘El Telégrafo’. Monumento en la Alameda de Saltillo. Espero en Dios que un día tengamos uno igual”.