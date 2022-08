¿Alguien podrá dudar de la infinita sabiduría de Dios? Don Simón no dudaba, no: era católico devoto, pero no se explicaba algunas disposiciones del Señor, y sostenía que a pesar de su omnisciencia había cometido cuatro errores graves. El primero era el que le dolía más. ¿Cómo podía ser –se preguntaba– que lloviera en el mar y no lloviera nunca en su rancho? Piedras de Lumbre se llamaba el rancho tal, ...