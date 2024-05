Los discursos de algunos candidatos deben preocuparnos

Estamos a unos cuantos días de cerrar las campañas políticas y vemos con preocupación que algunos partidos carecen de la implementación de verdaderas estrategias que conduzcan a sus candidatos con fuerza y seguridad al triunfo el próximo 2 de junio, pues el mayor tiempo se entretienen visitando colonias habitacionales solicitando el voto, que son actos importantes de penetración popular, de eso no hay duda, pero sin que les llame la atención establecer un vínculo con grupos de poder y peso social donde les den a conocer propuestas claras de abatimiento de las necesidades que agobian a las ciudades en otra escala y al mismo tiempo que sirva de atracción y les convenza de que colaboren con el poder público que le aligere la carga, consiguiendo que el beneficio sea general, es decir, un juego de ganar ganar.

En la propaganda política plasman su plan de trabajo y acciones que implementarían en sus gobiernos, sin embargo la explicación de esas acciones, son insustanciales y raquíticas en la exposición de su contenido, pues carecen de una imaginación que muestre soluciones a la problemática municipal, ya que solo mencionan en términos muy generales los encabezados de las principales necesidades con palabras muy resumidas de lo que pretenden hacer, sin llegar a explicar “el cómo” para su solución.

TE PUEDE INTERESAR: El sublime nombre de la madre

Por otro lado, los razonamientos de algunos candidatos a las senadurías y a las diputaciones federales caen en una simpleza que parece que sus discursos ya los hemos escuchado desde tiempo atrás, lo que podemos deducir que los que antes ocuparon esos escaños no lograron la solución de la problemática, o no tuvieron la fuerza necesaria para que les hicieran caso cuando propusieron al Ejecutivo federal, obligándolos a dejarla en el olvido y esperar al siguiente año, lo que ha constituido una práctica recurrente.

La preocupación arriba mencionada debe ser desterrada con el fin de resguardar la unidad partidista, ya que esa unidad contribuye a acentuar el valor político que es la savia que les da vida a los partidos, pues si carece de ese valor están desechando al mismo tiempo anhelos, ideales y compromisos. Recordemos que la política es percepción.

Por lo tanto, la unidad partidista debe estar anclada a convicciones políticas comunes y actuantes, de manera que no solo constituya la parte teóricamente pura, pues esto daría lugar a ser ajena a una realidad que pudiera perjudicar.

La unidad partidista se demuestra luchando en favor del candidato y se mantiene sistematizando el credo político de cada partido, difundiendo y cumpliendo con los principios que lo sustentan.

Señores candidatos, quedan muy pocos días para ofrecer a los electores discursos convincentes con respuestas viables, nada más que si esos discursos son huecos, no es más que la respuesta del porqué envían a la contienda a personas sin la preparación y experiencia requeridas, demostrando que algunos derivan de compromisos políticos, pues son escogidos con base en intereses ocultos con el objetivo de que, a veces, los rediman de irresponsabilidades cometidas, lo que hace que disfruten de una impunidad que ha lacerado a las instituciones al estar sustentada en un fuero que ya no debe existir, y en la exhibición de un cinismo soez que no los avergüenza.

Esas formas de construcción de gobiernos, y sobre todo de representantes de la ciudadanía, nos alejan cada vez más de una verdadera democracia de la que tanto se presume.

Se requiere trabajar denodadamente, calcular los riesgos, refrescar e impulsar ideas y no estar sujetos a una confianza que puede ser traicionera, no se quiera caer en lo que dice Morris West: “Que solo salte como el caballito del circo por el aro de papel, que lo rompa y se encuentre del otro lado”.

Es una realidad que los candidatos a las alcaldías de los llamados partidos chicos no hacen ni siquiera un leve ruido como lo hacen las olas del mar al irse desvaneciendo cuando van llegando a la arena de la playa.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

@aguirreperalesf