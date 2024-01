Los “osos” de Samuel y los osos en su equipo

Sentenció que la contaminación que padecemos en éstas bárbaras y sedientas tierras del norte no se deben a los humos de la Refinería de Cadereyta, ni a la desaforada emisión de humos contaminantes de las fábricas, ni a los polvos de las pedreras, ni a las emisiones de los vehículos de motor.

Raymundo me mostró pruebas documentales y de otro tipo que señalan a Félix Arratia, ex titular del Medio Ambiente y a otros funcionarios al servicio de Samuel García, como parte de esa red que fue descubierta por medios argentinos.

No, señoras y señores, según Alfonso, se debe a la costumbre de los regios de las carnes asadas.

Ya sin chamba, volvió a la carga como activista al fundar con otros colegas suyos el “Observatorio de Calidad del Aire de Monterrey”.

A través de ese medio y de sus redes sociales responsabilizó al gobierno estatal de tener funcionarios inútiles para controlar la contaminación.

El 26 de diciembre de 2018 publicó en su Facebook este texto:

“Ya van dos días que no me animo a hacer ejercicio por la mala calidad del aire. Ayer los niños no debieran (sic) de haber salido a jugar al aire libre con sus nuevos juguetes. ¿No es eso perder calidad de vida?”

El 4 de enero de 2019 volvió a la carga con este otro:

“Yo tenía una sensación en la garganta de que tenía algo adherido. El lunes me mantuve encerrado todo el día”.

En el 2020 publicó un artículo muy alarmista sobre la mortalidad asociada a la contaminación ambiental de Monterrey.

En octubre de 2021, el gurú de Samuel García, Fernando Elizondo Barragán, lo vuelve a proponer para ocupar la secretaría del Medio Ambiente en el nuevo nuevo fosfo fosfo gobierno de NL.