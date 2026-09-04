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Opinión
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    Cuando está por concluir el segundo año de su administración, Sheinbaum Pardo debería plantearse si quiere limitar su historia en el gobierno de la nación como una simple continuadora de los pasos de López (“poner un segundo piso a la transformación”), o comenzar a dar sus propios pasos para dejar huella profunda en la vida de los mexicanos. CUARTOSCURO

El relato de Galeano me transportó inmediatamente a las huellas que el expresidente López dejó tras su sexenio

El polémico novelista y poeta francés Michel Houellebecq suele decir que vivir sin leer es siempre peligroso, pues de otra forma nos veremos obligados a conformarnos con nuestra realidad. Anoche terminé de leer El cazador de historias, libro póstumo del gran escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Este libro está hecho de historias breves, de ideas sueltas o retazos del gran lienzo del espíritu creador del montevideano.

Una de estas historias, titulada “Una fábula del tiempo de Esopo”, nos habla de una anciana que descubrió tirado en el suelo un cántaro roto. Al tomarlo en sus manos, inmediatamente captó el aroma del buen vino que antiguamente había sido contenido en el jarrón. La anciana conservó las piezas dispersas de alfarería y continuamente las llevaba a su nariz para disfrutar del delicado aroma del antiguo destilado. Tan grande fue su embeleso que dedicó al antiguo vino este piropo: “Si estas son tus huellas, ¿cómo habrán sido tus pasos?”.

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El relato de Galeano me transportó inmediatamente a las huellas que el expresidente López dejó tras su sexenio, y la mayoría fueron muy negativas. Por un lado, debe reconocérsele el combate que hizo a la pobreza entregando mes a mes becas en efectivo a los adultos mayores, a las madres solteras y a los que menos tienen; sin embargo, es muy cuestionable el fin que la 4T persigue con dichas becas, el cual ventiló en una de sus incontables peroratas mañaneras: “Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.

Hoy vemos que los pasos de López dejaron en el país muerte y destrucción. Con su estrategia de abrazos, no balazos, permitió que los cárteles de la droga se apoderaran impunemente de grandes regiones de nuestro país, dejando tras su paso una cifra récord de asesinatos y desapariciones forzadas.

Hoy todos los días somos testigos de los crímenes que los gobiernos de la Cuarta Transformación han cometido al reinar el lamentable desabasto de medicinas y tratamientos contra el cáncer y la diabetes. Miles de niños, jóvenes y adultos han muerto porque los gobiernos emanados de Morena decidieron que bien podrían sacrificarse instituciones como el Seguro Popular, así como ahorrarse los gastos tan onerosos en tratamientos y equipo médicos.

Los pasos de López dejaron más corrupción. Las faraónicas e inútiles obras de su sexenio sirvieron para calmar siquiera el apetito voraz de riqueza por parte de sus más cercanos incondicionales y de su familia. Esto nos ha llevado a un endeudamiento sin precedentes que pronto se convertirá en una crisis inevitable.

Los pasos de López nos llevaron a un México en crisis y con una deuda sin precedentes. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum presumió en su Segundo Informe de Gobierno un aumento histórico en las tasas de empleo, resulta una verdad a medias, porque no toma en cuenta que el único empleo que creció fue el de fuentes informales de trabajo, los cuales ni son sujetos a impuestos ni gozan de las prestaciones de ley. Por otro lado, la mandataria presumió la supuesta fortaleza del peso mexicano frente a otras monedas como el dólar americano; sin embargo, la estabilidad en el tipo de cambio se debe más a la caída económica en Estados Unidos que a una estrategia implementada por el gobierno de la 4T. Con un país con crecimiento prácticamente nulo en ocho años, con una deuda que se duplicó en los gobiernos morenistas, así como también con la caída de nuevas inversiones extranjeras, el panorama económico del país luce lleno de nubarrones.

Por si fuera poco, los pasos de López y de Sheinbaum nos han dejado un México en donde también se robaron nuestras libertades. Ya no somos libres de transitar por cualquier parte del país porque el crimen organizado, cobijado por la 4T, ha sembrado el terror en prácticamente todo el país, con excepción hecha de Coahuila. Nos han quitado la libertad de elección, al apropiarse del INE y de los tribunales electorales. Por si fuera poco, se han inventado leyes para frenar las aspiraciones políticas de los mexicanos que tengan otra nacionalidad, así como se inventaron también una causal más para anular los resultados de las urnas: la intervención de países extranjeros. Nuestro México ya no es una “república”, pues tanto el poder legislativo como el poder judicial están subordinados al Poder Ejecutivo. Otra libertad que se empeñan en arrebatarnos es nuestra libertad de expresión y de disentir de los malos gobiernos emanados de Morena.

La presidenta Sheinbaum nos habló durante su Segundo Informe de un México de fantasía, a pesar de que cada día la triste realidad que ha ofrecido la 4T se nos estrella en la cara en la figura de un niño muerto por falta de un tratamiento contra el cáncer, de un joven desaparecido, del descubrimiento de nuevas corruptelas en los más encumbrados morenistas y de la impunidad que los protege, de miles de ejecuciones que contrarían las campanas al vuelo oficialistas.

Hoy, cuando está por concluir el segundo año de su administración, Sheinbaum Pardo debería plantearse si quiere limitar su historia en el gobierno de la nación como una simple continuadora de los pasos de López (“poner un segundo piso a la transformación”), o comenzar a dar sus propios pasos para dejar huella profunda en la vida de los mexicanos.

javier@10minutos.com

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Javier Fuentes de la Peña

Javier Fuentes de la Peña

Nacido en Saltillo el 5 de mayo de 1975, soy hijo de Armando Fuentes Aguirre y de María de la Luz de la Peña de Fuentes. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en el Tec de Monterrey, donde obtuve mención honorífica. Cursé estudios de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Seleccionado entre jóvenes periodistas para participar en el Taller de Narración Periodística impartido por el Nobel colombiano Gabriel García Márquez y la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano. Maestro en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en Letras Españolas por la UANL. Fui designado por la Facultad de Filosofía y Letras como el mejor alumno de posgrado, siendo merecedor de la medalla a los mejores estudiantes de México entregada por la SEP Federal en tiempos del Presidente Vicente Fox. Columnista de los periódicos Palabra, El Siglo de Torreón, El Siglo de Durango, Zócalo de Piedras Negras, y El Mañana de Nuevo Laredo. Director artístico de Radio Concierto, encargado de corresponsales del Periódico ABC de Madrid. Fundador y director del diario de distribución gratuita 10 MINUTOS. Director desde 2011 del Consejo Editorial del Estado de Coahuila y de los Talleres Gráficos del Estado.

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