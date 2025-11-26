Los veinte uñas

A la zona populachera le hace falta remozada. Háblate con mi compadre de las pinturas. Vamos a cambiar el rostro de la Indepe Colombia. Toda la gama de colores. Ya sabes lo de la precampaña. Puro cuadro chico en el bunker de Obispado.

La coalición del PRI, PAN y los poquitos sufragios del PRD. Le vamos a ganar a la morrita hairhead. Termina Samyboy y lo empapelamos. Va a llorar chorros de sangre. Dormir en Cadereyta. No Apodaca. Oler las porquerías de la refinería de Cadereyta. Todos los días. El gas quemado hacia la atmosfera. Sin agua caliente. Ninguna consideración para el doc con quijada de bacinica.

Se les acabo el corrido norteño. Van a salir de rucos. Arriba de los 60.

Me presentaron varios proyectos para la ciudad capital del estado. De relumbrón hasta el estrellato. Ojalá no se muera Dante Delgado antes. Apueste al carisma de Marianita. Imagínala de la nueva imagen presidencial. Ofreciendo lactaros hasta en las cañadas de la sierra de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo.

Blanquear este ennegrecido oficio de negociantes. Gana quien solucione lo imposible. Viste a los Condominios Constitución. Manita de gato, dientitos de ratón. Aquí se rompió una taza y cada quien, a oficina, a dictar órdenes a los secretarios.

Cubra el paso del sol de Alfonso Reyes. En la mera pasada al lado del Santa Catarina. Pocos pasos de la macro, el barrio antiguo y el corredor del arte.

Las rentas por Airbnb por las nubes. Busca crear una sociedad de renteros del primer cuadro de la ubre de acero. Arregla los drenajes. Le dan mal aspecto, ni se diga el aroma aledaño a los próximos apartamentos.

Ganó unos centavitos. Gana Mariana la grande. Ese acuerdo político es ganar-ganar. Ignoren a la pseudo periodista y ex secretaria de participación social Ximena Peredo y también a la ajonjolí de todos los males, la ex senadora Indira Kempis. Cobraron y bien hecho, al gobierno del nuevo nuevo león y a la federación.

Exiliarlas. De regreso a las goteras de rancherías donde salieron las dos.