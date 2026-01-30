de alianzas en Coahuila

Interesante y contrastante resultó el reciente periodo de registro de coaliciones del PRI y UDC, y de Morena y PT, para la elección de este 2026 a diputados locales en Coahuila.

La alianza del Revolucionario Institucional con Unidad Democrática de Coahuila se formalizó sin la presencia de liderazgos nacionales, a pesar de que esta es la única elección de este año en el país.

En cambio, la coalición Morena y Partido del Trabajo fue presidida por la dirigente nacional de la 4T, Luisa María Alcalde, y por el líder nacional petista, Alberto Anaya.

Analistas políticos y apóstoles del conspiracionismo comarcano advierten que la ausencia del dirigente tricolor, “Alito” Moreno, y del líder legislativo, Rubén Moreira, es un tema calculado.

Ambos, refieren, carecen de buena imagen pública y política y su presencia hubiera causado un severo daño mediático a la alianza entre los votantes de la entidad.

Además de que el PRI coahuilense no los ocupa ni los requiere para operar y para ganar el proceso electoral de junio próximo.

En contraste, Morena Coahuila, carente de penetración electoral y ciudadana en el estado, requirió de la asistencia de los liderazgos nacionales para generar atención y reflectores.

Las tribus morenistas siguen separadas por intereses personales, regionales y de grupos y solo se juntan ante personajes del ámbito nacional interno, en espera de que los impulsen ante el pueblo.

Con algo de tufo a vergüenza, el PRI coahuilteco marcó distancia de la dirigencia nacional, mientras que la 4T estatal, opaca y sin rumbo, usó a sus figuras federales para salir de las sombras.

¿Usted qué opina?

BROMA MACABRA

Maloras que son algunas gentes de la entidad, medio en broma y poco en serio, postearon invitaciones a varios políticos a acompañarlos al Super Bowl, en Santa Clara, California.

Entre los citados invitados aparecen el diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja; el legislador pluri, Tony Flores; el líder camaral, Rubén Moreira; y la ex edil nigropetense, Sonia Villarreal.

Hay otros empresarios, funcionarios y políticos que tampoco van a ir el próximo 8 de febrero a presenciar el evento, por temor a que les retiren sus visas.

El enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks pinta para un buen juego.

FUTURISMO ACERERO

La próxima candidatura de la monclovense Cristina Amezcua a una diputación local le abre un espacio inmenso para ir por la alcaldía en el 2027.

Reconocidos grupos políticos y empresariales regionales y estatales le brindan cobijo y apoyo, por lo que, en la ex capital del acero, ya la perfilan para presidenta municipal.

Y ante la pregunta natural de qué pasará con la reelección del alcalde, Carlos Villarreal, la respuesta obvia es que va a ser invitado a sumarse al gabinete estatal.

La aún secretaria de Turismo se mantiene con bajo perfil, pero cada vez que le tocan el tema de la sucesión, le brilla la mirada y sonríe abiertamente.

La historia no favorece a las candidatas femeninas en Monclova, y si tiene dudas, solo pregunte a Lupita Oyervides y a Lulú Kamar.

SIGUE EL PLANTÓN

Desde el Zócalo de la capital del país, se reportó el líder de extrabajadores de AHMSA, Juan Antonio Ruvalcaba, que mantienen un plantón en el exterior de Palacio Nacional.

Los ex obreros cumplen una semana en la plancha del Zócalo, en demanda de que se resuelvan sus demandas de indemnización por justicia social, por parte de Altos Hornos de México.

Desde la CDMX, los ex trabajadores rechazaron la declaración del secretario de gobierno, Óscar Pimentel, de que se les brinda apoyo y se declararon abiertamente de la Cuarta Transformación.

Juan Ruvalcaba pidió a los monclovenses asistir a reunión este sábado a la plaza principal para aportar algo de dinero para mantener el plantón.

LOS DOS CARNALES

Primero el líder del PRI en San Lázaro apoyó al actual coordinador regional de Mejora, “Lico” Quintanilla, para ser considerado en Coahuila como candidato a diputado local.

Por temas de género, el ex alcalde de Progreso, Coahuila, fue retirado de la lista de aspirantes y ahora Rubén y Carlos Moreira presionan al PRI estatal a favor de Marisol Ávila Menchaca.

Por el momento, la titular de Mejora en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, sigue de número uno en la lista de aspirantes en el distrito de la Carbonífera.

Pero ya conocen las chifladuras y berrinches de Carlos y de su carnal Rubén...