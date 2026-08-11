No way, José!

Y muy probablemente, todo lo que usted sabe sobre fracturación hidráulica o “fracking” lo aprendió en la TikTok University: Sí, todos vimos ese espeluznante video en el que abren el grifo del agua y en vez de un chorro cristalino asoma una infernal llamarada.

Como todo individuo de la era digital y habitante de la aldea global, usted, como yo, seguro tiene una opinión para todo. Y desde luego, la extracción de hidrocarburos no tendría por qué ser territorio vedado... ¿cierto?

Y como el título de dicho video adjudicaba esta anomalía a la extracción de gas shale, obviamente no había ya ninguna razón para ponerlo en duda.

Ni qué decir de los terremotos directamente relacionados con esta peligrosa actividad. Está claro que esos ricos movimientos sísmicos se han multiplicado desde el inicio del fucking... ¡que diga: del fracking!

Después de todo nos lo está diciendo Greenpeace... ¡Greenpeace, carajo!

Pues lamento informarle que esta ONG y otras como PETA, Amnistía Internacional, WWF (no es de lucha libre, sino “World Wide Fund for Nature”) son muy dadas al sensacionalismo y, por consiguiente, a la desinformación, la exageración, los datos fuera de contexto, las mentiras y las verdades a medias. De otra manera, ¿cómo sumarían conciencias a sus “nobles causas” y cómo se harían de recursos?

Si no hicieran sonar de tanto en tanto las trompetas del Apocalipsis, no tendrían la mitad de afiliados, ni serían la mitad de relevantes; no manejarían la cantidad de recursos que mueven y no tendrían carne de cañón disponible para hacer el ridículo destruyendo el patrimonio de la humanidad, adhiriéndose con pegamento industrial a la pared de algún museo.

Y si Greenpeace saca raja de un dilema ambiental como el que representa el fracking, ¿usted cree que una organización política se iba a abstener, sabiendo además que hacer demagogia ecológica es completamente gratis? ¡Desde luego que no!

Como sabemos y se nos recordó oportunamente, nuestra doctora comandanta, durante toda su trayectoria como opositora, fue una rotunda enemiga de la fracturación hidráulica porque –ya usté sabe– el fracking contamina la tierra, envenena los mantos freáticos, destruye al planeta, compromete el futuro, amenaza a la niñez...

Y es que además, como discípula sobresaliente de la secta obradorista, aseguraba que con Pemex y los derivados del petróleo bastaba y sobraba para nuestra autosuficiencia energética y de paso para venderle a otros países y todavía, con la feria sobrante, darle su limosna al régimen cubano. Sólo había que seguir extrayendo petróleo, al fin que “ni ciencia tiene” (AMLO “dixjit”).

Pero algo pasó, porque Pemex no sólo sigue siendo la paraestatal energética menos rentable del planeta, quizás la más endeudada también, misma deuda que se está subsidiando con dinero de nuestros impuestos pese a que la 4T ya abrió no sé cuántas refinerías (sin contar las clandestinas) y ya casi no estallan ni se incendian.

De ser uno de los pilares de la promesa de desarrollo obradorista, Pemex pasó a ser una de las cargas más pesadas. Aunque ello no es ningún misterio si tomamos en cuenta que –según el propio reporte financiero de la paraestatal–, la petrolera nacional pierde ¡101 millones de pesos diariamente! tan sólo de robo de combustible (la pésima gestión financiera se cuece aparte).

Lo que hace perfecta consonancia con las investigaciones recientes, en las que se estima que hasta un 40 por ciento de los combustibles del país son ilegales, producto del robo directo o del esquema de huachicol fiscal, que parece ser el epicentro de la corrupción y podredumbre del régimen actual.

Y dado que la abundancia nomás no llega para poder administrarla (la rentabilidad de todos los proyectos de la 4T brilla por su ausencia) y el gasto de la política clientelar no espera (tampoco olvidemos que el gobierno cabalga sobre la indiscriminada repartición de dinero que vende como justicia social), pues hay que abrir otra veta de ingresos antes de que colapsen las que ya han sido explotadas hasta la extenuación.

Entonces, ahora como gobernante, los argumentos de doña Clau en contra del fracking no son ya tan categóricos, determinantes, intransigibles, no negociables. Ya en su papel de Presidenta y no como porro de la oposición, la Shein dice: “¡Vamos viendo, vamos viendo...!”.

Pero primero, lo primero: Ajustar el lenguaje. Es necesario dejar de decir “fracking” y llamarle mejor “extracción no convencional”, para que al menos en las declaraciones y citas textuales no parezca que la doctora se está tragando un trozo de camote envuelto en su propia lengua.