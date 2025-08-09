Magnates con ayates

¿Les platico? ¡Arre! La presidenta se fue al otro extremo, cuando viajó en un vuelo comercial de Air Canadá, como invitada a la Cumbre del G7: Por alardear su medianía, se perdió la reunión que tenía agendada con Donald Trump.

Quién sabe si los haya reconvenido en privado, pero comenzando por Andy López Beltrán, los vasallos de la 4T se han destapado con viajes por todo el mundo, excepto hacia Estados Unidos, no vaya a ser que los dejen entrar pero no salir. Buscando apagar la crítica nacional y controlar el relato mediante retórica barata, la presidenta salió a defenderlos al decir que esos cabrones viajan con recursos propios, no del erario.

Ese no es el tema. Sí lo es el origen de esos “recursos propios” con los que pagan vuelos privados, asientos en primera clase y hoteles de postín en Europa y Asia.

Para los pocos que no saben lo que es un ayate -título de este artículo- les diré que se trata del morral que usan los campesinos para guardar los granos que usan en las siembras.

El más famoso de los ayates es el que pinta a San Juan Diego con la imagen de la Virgen Morena de Guadalupe, Patrona de México. Así veo a los políticos exhibidos en sus escandalosos viajes a costa del erario, y que no se hagan güeyes, pues sus repentinas y caudalosas fortunas provienen del dinero de los contribuyentes.

- ¿O no, Adán Augusto López? - ¿O no, Ricardo Monreal? - ¿O no, Samuel García? - ¿O no, Andy López Beltrán? - ¿O no, Mario Delgado? - ¿O no, Gerardo Fernández Noroña? - ¿O no, Yunes padre e hijo?