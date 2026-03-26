Mala suerte o ingenuidad

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Opinión
/ 26 marzo 2026
    Mala suerte o ingenuidad
    FREEPIK

Escucha al mercado más que a tu ego. El cliente siempre vota... con su dinero

En esta y las siguientes columnas abordaremos algunas de las causas que hacen que un emprendimiento nuevo fracase.

Se escuchan los rumores con aroma a café de nuestro afamado PhD. Chinelas:

“Lástima... era una buena idea”.

“No lo vi venir”.

“No tuve suerte”.

“Al inicio funcionó... pero luego no”.

“El cliente no entendía el valor”.

“Era caro... pero bueno”.

Y así... hasta el postre.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-fracaso-no-es-un-requisito-FL19567938

La narrativa siempre es elegante. El diagnóstico casi nunca.

Porque la verdad objetiva es menos romántica: aquí no hay misterio, mística ni magia.

La mayoría no muere por mala suerte... muere por ingenuidad.

Aquí vamos.

1. NO HAY PROBLEMA REAL

Crean soluciones elegantes... para problemas que nadie tiene.

Aplicaciones para “organizar ideas creativas” cuando el mercado apenas organiza su renta.

Plataformas premium para clientes que aún comparan precios por necesidad, no por gusto.

Nos inventamos algo que nos gustaría a nosotros... y asumimos que el mercado piensa igual.

Aquí opera el sesgo de proyección: creer que el mundo funciona como uno mismo.

Y en la burbuja emprendedora todo suena increíble... porque nadie paga.

2. VALIDACIÓN INEXISTENTE

Confunden opiniones con mercado.

Likes con demanda.

Interés con compra.

“Suena a buena idea”...

pero no suena la caja registradora.

Y la única validación real... es la que paga facturas.

El MVP no sale... pero el marketing ya está en LinkedIn.

Proyectos que levantan aplausos en presentaciones...

y cero ventas en el mundo real.

La necesidad de aprobación empuja a buscar aplausos tempranos...

en lugar de rechazos útiles.

3. FALTA DE FLUJO DE EFECTIVO

No quiebra por falta de ventas...

quiebra por falta de oxígeno.

Venden... pero cobran tarde.

Compran... pero pagan pronto.

Crecen... pero sin caja.

Porque, al final, por la plata baila el mono...

y sin flujo, no hay música.

Caso clásico:

“Estamos vendiendo más que nunca”...

dos semanas antes de no poder pagar nómina.

El optimismo financiero es irracional.

Y el pensamiento mágico de

“de alguna forma se resolverá”...

es aún peor.

4. PRODUCTO SOBREVALORADO

Creen que su producto es mejor de lo que el mercado percibe.

“Es que el cliente no entiende”.

No. El cliente sí entiende... pero no lo suficiente para pagar lo que pides.

Lo “premium” no se declara; se respalda: marca, estructura, experiencia, diferenciación real.

Muchos caen aquí porque disfrazan su ego de visión.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-visionario-in-sensible-CM19403661

RESUMEN SIN ANESTESIA

El problema no es la idea. Es la desconexión con la realidad.

Se crea sin validar.

Se vende sin entender.

Se crece sin estructura.

Se insiste sin evidencia.

Y luego... se culpa a la suerte.

7 RECOMENDACIONES REALES (NO MOTIVACIONALES)

1) Valida con dinero, no con opiniones

Si no pagan, no valida.

2) Define el problema antes que la solución

Dolor real > idea bonita.

3) Controla el flujo de efectivo semanalmente

No mensualmente. Semanalmente.

4) Escucha al mercado más que a tu ego

El cliente siempre vota... con su dinero.

5) Construye procesos desde el inicio

Aunque seas pequeño, opera como serio.

6) Define reglas claras con socios desde el día uno

Lo incómodo temprano evita lo destructivo después.

7) Aprende a soltar

Pivotar no es fracasar.

Insistir sin sentido, sí.

CIERRE MANDRAKE

El emprendedor promedio no fracasa por falta de talento.

Fracasa por exceso de ilusión.

Porque emprender no es creer en tu idea.

Es someterla a la realidad... y sobrevivir al resultado.

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Enrique San Vicente Contreras

Enrique San Vicente Contreras

El Orquestador Silencioso de la Rentabilidad. Enrique San Vicente Contreras, un ejecutivo que ha logrado lo que el ecosistema emprendedor muchas veces promete y rara vez cumple: convertir la estrategia en rentabilidad, la calidad en cultura y la innovación en resultados concretos.

Con más de tres décadas y media de experiencia —y contando— Enrique ha estado al frente de operaciones críticas en organizaciones públicas y privadas. Desde quirófanos digitales hasta las trincheras electorales de América Latina con la Organización de los Estados Americanos, su brújula siempre ha estado calibrada hacia un Norte muy claro: crear valor donde los demás sólo ven procesos.

Formado como ingeniero en sistemas computacionales (sí, cuando las computadoras pesaban más que los consultores), Enrique no tardó en sumar tres maestrías: una en Comercio Electrónico (cuando aún sonaba exótico), otra en Gestión de Tecnologías de Información y una más en Dirección de Empresas. Porque sí, la estrategia no sólo se piensa, se ejecuta... y él ha hecho de la ejecución su arte.

Es fundador y director de Golden TI, una firma que, fiel a su nombre, no ofrece oro molido, sino consultoría tangible para empresas que entienden que el verdadero crecimiento empieza por dentro. Bajo su batuta, Golden TI ha certificado operaciones bajo estándares como ISO 9001, ISO 27001, IATF 16949, ISO 54001, ISO 37001... y la lista sigue, como si fueran medallas olímpicas, pero en forma de rentabilidad y reputación organizacional.

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