Mala suerte o ingenuidad

Y así... hasta el postre.

– “El cliente no entendía el valor”.

– “Lástima... era una buena idea”.

Se escuchan los rumores con aroma a café de nuestro afamado PhD. Chinelas:

En esta y las siguientes columnas abordaremos algunas de las causas que hacen que un emprendimiento nuevo fracase.

La narrativa siempre es elegante. El diagnóstico casi nunca.

Porque la verdad objetiva es menos romántica: aquí no hay misterio, mística ni magia.

La mayoría no muere por mala suerte... muere por ingenuidad.

Aquí vamos.

1. NO HAY PROBLEMA REAL

Crean soluciones elegantes... para problemas que nadie tiene.

Aplicaciones para “organizar ideas creativas” cuando el mercado apenas organiza su renta.

Plataformas premium para clientes que aún comparan precios por necesidad, no por gusto.

Nos inventamos algo que nos gustaría a nosotros... y asumimos que el mercado piensa igual.

Aquí opera el sesgo de proyección: creer que el mundo funciona como uno mismo.

Y en la burbuja emprendedora todo suena increíble... porque nadie paga.

2. VALIDACIÓN INEXISTENTE

Confunden opiniones con mercado.

Likes con demanda.

Interés con compra.

“Suena a buena idea”...

pero no suena la caja registradora.

Y la única validación real... es la que paga facturas.

El MVP no sale... pero el marketing ya está en LinkedIn.

Proyectos que levantan aplausos en presentaciones...

y cero ventas en el mundo real.

La necesidad de aprobación empuja a buscar aplausos tempranos...

en lugar de rechazos útiles.

3. FALTA DE FLUJO DE EFECTIVO

No quiebra por falta de ventas...

quiebra por falta de oxígeno.

Venden... pero cobran tarde.

Compran... pero pagan pronto.

Crecen... pero sin caja.

Porque, al final, por la plata baila el mono...

y sin flujo, no hay música.

Caso clásico:

“Estamos vendiendo más que nunca”...

dos semanas antes de no poder pagar nómina.

El optimismo financiero es irracional.

Y el pensamiento mágico de

“de alguna forma se resolverá”...

es aún peor.

4. PRODUCTO SOBREVALORADO

Creen que su producto es mejor de lo que el mercado percibe.

“Es que el cliente no entiende”.

No. El cliente sí entiende... pero no lo suficiente para pagar lo que pides.

Lo “premium” no se declara; se respalda: marca, estructura, experiencia, diferenciación real.

Muchos caen aquí porque disfrazan su ego de visión.