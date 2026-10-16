Debe llegar temprano al pueblo. Lo aguarda Su Excelencia, el señor Obispo. Con él tendrá una junta en la que tratarán el asunto de las obvenciones. Cuestión muy importante es esa, pues quien en la iglesia canta de la Iglesia yanta. Le pide al ranchero que inste a su mula a ir más aprisa.

Regresa el señor cura al pueblo. Ha estado en la visita mensual que hace a los ranchos comarcanos. En un viejo guayín tirado por una vieja mula y conducido por un ranchero viejo, se encamina el señor cura a su parroquia.

–Vamos, animalito de Dios –le dice el cochero a la mula con tono franciscano.

La mula parece no escuchar. Toma un pasillo lerdo. A ese paso llegarán a su destino al otro día. Para colmo llovió mucho el anterior, y el camino es un fangal en donde resbalan los cascos de la mula y las ruedas del guayín. (Se llama así el guayín debido a que los primeros que llegaron de esa clase, procedentes todos del país del Norte, tenían un letrero en la escalerilla que decía: “Way in”. Algo así como “Por aquí se sube”).

A esa divagación lingüística estaba entregado el escritor cuando –quizá por su distracción– las ruedas del guayín cayeron en un profundo bache. La mula se detuvo.

–Hijo –pidió nervioso el señor cura a su rural auriga–. Anima a este animalito para que siga su camino. Llevo prisa; me está esperando el señor Obispo.

–Anda, mulita –volvió a suplicar el ranchero–. Por caridad de Dios, muévete ya.

El animal no movió ni las orejas.

–¿Qué le pasa? –preguntó inquieto el sacerdote.

–Lo que sucede, padre, es que la mula no me entiende. Necesito hablarle como le hablo siempre.

–Pues háblale así, hijo mío –autorizó el señor cura–. Necesito llegar temprano a la ciudad.

–¿De veras da usted su permiso, padrecito? –preguntó inquieto el ranchero.

–Lo tienes, hijo mío, con mi nihil obstat. Anda; háblale a tu mula como acostumbras. El caso es que nos saque de este atolladero.

Entonces, ante el atónito y consternado párroco, el cochero dio voz a una sarta de maldiciones y blasfemias como el pobre señor cura jamás había escuchado. Con fragor de trueno prorrumpió el hombre en pesadísimas pesias, horribles pestes, dicterios furibundos. Hostias iban y venían; los nombres sacratísimos de Dios y de la Virgen sonaban en aquel espantoso vocerío. Ni los moros seguramente maldijeron nunca igual.