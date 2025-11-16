Mañanas de chismorreo

La recién casada les contó a sus amigas las incidencias de su noche de bodas. Relató: “Ataúlfo fue muy tierno. Empezó dándome un beso en la frente”. Comentó una: “Ahí fue donde mi marido terminó”. (O sea que fue de abajo hacia arriba, en vez de ir de arriba hacia abajo. Todo es cuestión de gustos. Bien decían los latinos: De gustibus et coloribus non disputandum. Acerca de gustos y colores no se debe discutir)... Susiflor, joven romántica, volvió de un viaje a California y le dijo a su amiga Rosibel: “Dejé mi corazón en San Francisco”. “Yo también fui allá –replicó la sabidora chica–, pero lo que usé me lo traje de regreso”... En el Bar Ahúnda el bebedor alzó la copa y les propuso a sus amigos: “Brindemos por nuestras esposas y nuestras novias. Ojalá nunca lleguen a conocerse”... Un puerco espín (Hystrix cristata) le dijo a su hembra: “Te quiero mucho, Puya, pero debo alejarme de ti. Me has lastimado mucho”... El joven Leovigildo iba a casarse. La víspera de la boda le dijo su tío Gandulfo, confirmed bachelor, como dicen los ingleses, o sea soltero empedernido, y bon vivant: “Sé que los consejos que se piden los da Dios, y los que no se piden los da el diablo, pero aunque no me los pidas voy a darte dos consejos. El primero: desde el primer día de tu matrimonio dile a tu mujer que una noche a la semana saldrás con tus amigos. Segundo: no desperdicies esa noche yendo con tus amigos”... Doña Cotilla y doña Chala gustan del chismorreo. Cada día se reúnen temprano en la mañana a fin de intercambiar hablillas, comidillas y chinchorrerías. Ayer doña Cotilla le comunicó a su compañera: “La vecina del 14 y su marido fueron a la consulta de un consejero matrimonial. Parece que su intimidad conyugal se había vuelto aburrida, y eso estaba afectando el trato entre ellos. El terapeuta les aconsejó que huyeran de la rutina, que pusieran variedad en sus relaciones íntimas. Ahora ella está saliendo con otro hombre, y él con otra mujer”. “¡Qué barbaridad! –exclamó Chala–. ¡Eso es escandaloso!”. “Entiéndelos –replicó doña Cotilla–. Los pobrecillos están tratando de salvar su matrimonio”... En el salón de té aquella dama perteneciente a la buena sociedad, Panoplia de Altopedo, le hizo una pregunta indiscreta a su amiga Eralda: “¿Le eres fiel a tu marido?”. “Sí –respondió ella–. Y al tuyo también”... Don Acisclo interrogó a su esposa: “Gorgolota: el día de mi muerte ¿llorarás?”. “Claro que sí –le aseguró ella–. Tú sabes que por cualquier nadería suelto el grito”... Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne, fue una noche a la casa de lenocinio llamada “La Mansión de Venus”, y tuvo trato de fornicio con una de las sexoservidoras que ahí ejercían su antigua profesión. Hombre diestro en mesteres de lascivia, Pitongo llevó a la daifa a extremos de deliquio inusitados en mujeres de su oficio, tanto que le pidió a Afrodisio: “Hagámoslo otra vez. Ésta no te la cobraré”. Se llevó a cabo el asegunde, y de nueva cuenta la mesalina volvió a alcanzar el culmen de la sensualidad. “Quiero una vez más –le solicitó a Pitongo–. Por ésta te pagaré yo a ti”. Me apena tener que narrar lo que en seguida sucedió. Afrodisio no pudo izar ya su bandera de combate. Agotado por los dos esfuerzos anteriores fue incapaz de hacer una tercera obra de varón. Decepcionada, la mujer salió del lecho, se vistió y se fue sin despedirse. Afrodisio reprendió, molesto, a la consabida parte. Le dijo mohíno y encalabrinado: “Qué bonito ¿verdad? Para divertirte a mi costa y para gozar gratis estás puestísima, pero si se trata de que me gane yo una lana ahí no cuento contigo”... FIN.

