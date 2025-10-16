Manganitas ∙ AFA

/ 16 octubre 2025
    Manganitas ∙ AFA
    FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

“...Se han enriquecido los familiares de AMLO...”.

Quien a Morena se afilia

tendrá que decir al fin

lo que decía Pompín:

“¡Ah qué bonita familia!”.

Enriquecimiento Ilícito
Manganitas

Andrés Manuel López Obrador

Morena

