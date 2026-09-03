Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 3 septiembre 2026 05:00 CUARTOSCURO por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Informe De Gobierno Manganitas Personajes Claudia Sheinbaum “...La Presidenta Sheinbaum no mencionó a AMLO en su mensaje...”. Por causa de esa omisión, seguro deliberada, el hombre de “La Chingada” ya se vio menos chingón. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Informe De Gobierno Manganitas Personajes Claudia Sheinbaum Encuesta Vanguardia