Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 8 octubre 2026 05:00 EFE por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Elecciones Manganitas Personajes Donald Trump Organizaciones INE “...Teme Trump perder el Congreso en noviembre...”. Deje la preocupación, no sienta temor insano. Lleve al INE mexicano y le arregla la elección. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Elecciones Manganitas Personajes Donald Trump Organizaciones INE Encuesta Vanguardia