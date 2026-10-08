Manganitas ∙ AFA

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“...Teme Trump perder el Congreso en noviembre...”.

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Elecciones
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Obradorismo: La ultra en el poder

Hace unos días se dio a conocer que el pronóstico para el cierre del año, en condiciones ideales, es que Coahuila producirá más de 20 millones de dólares en autopartes.

Supera Coahuila los 11 mil mdd en producción de autopartes
No hacerlo puede generar una multa inicial de 2,346 pesos y, si persiste el incumplimiento, una sanción de hasta 9,384.80 pesos.

¿Tienes auto? Este trámite vence el 31 de octubre y la multa puede superar los 9 mil pesos
Sorpresa. La Oreja de Van Gogh llegará a Monterrey con su alineación original como parte de su regreso a los escenarios.

¿Vendrán a Saltillo? Confirma La Oreja de Van Gogh concierto en Monterrey para 2027

Carrera. 1. El cantante saltillense ha encontrado en la música una forma de contar historias y presentar una visión distinta del regional mexicano.

De Saltillo al mundo: Kevin Jordan quiere revolucionar el regional mexicano
El conjunto saltillense deberá recomponer el camino después de sufrir su primer revés en la Copa Promesas 2026-27.

Saltillo Soccer pierde 3-0 ante Irritilas en la Copa Promesas
El béisbol infantil y juvenil tendrá actividad en Torreón del 13 al 16 de noviembre, con jugadores de entre 4 y 17 años.

Torneo Formando Estrellas 2026 reunirá a más de 80 equipos en Torreón
Grupo PRODI y la Universidad de Guadalajara presentaron oficialmente el proyecto de Ciudad UdeG, complejo que tendrá como pieza central un nuevo estadio para Atlas y Leones Negros.

Atlas presenta su nueva casa: estadio de 40 mil aficionados será construido en Los Belenes