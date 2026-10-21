Manganitas ∙ AFA

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Manganitas ∙ AFA
    CUARTOSCURO

“...‘Me canso ganso’, dijo Claudia Sheinbaum...”.

Y lo dijo en forma brava.

Yo de inmediato pensé

con la mayor buena fe:

“¡Nomás eso nos faltaba!”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Manganitas
Política México

Personajes


Claudia Sheinbaum

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El arte también factura

NosotrAs: El arte también factura
true

El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

¿Te preocupa no tener un propósito en la vida?

¿Te preocupa no tener un propósito en la vida?
El registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar estará abierto hasta el 25 de octubre.

Pensión Bienestar 2026: últimos días para registrarse, revisa las fechas y los documentos
La flor de cempasúchil se utiliza en la medicina tradicional para aliviar molestias digestivas y cólicos; sus compuestos también despiertan interés por sus propiedades antioxidantes.

Cempasúchil: de los altares de Día de Muertos a sus posibles beneficios para la salud
El actor de Televisa falleció este 20 de octubre de 2026. Tras sufrir un secuestro en 2012 y alejarse de las telenovelas, encontró una nueva fuente de ingresos con la venta de tacos en la Ciudad de México.

Fallece Carlos Miguel Suárez, actor de Televisa en ‘Dos mujeres, un camino’ y quien terminó vendido tacos
Advertencia. La supuesta fecha de ‘Prófugos del Anexo’ en Saltillo comenzó a circular en redes sociales tras la reciente presentación de Julión Álvarez en la ciudad.

¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas

La academia del Biblioparque Norte ofrece grupos infantiles y para adultos, desde principiantes hasta niveles intermedios y avanzados.

Desde tenis hasta tiro con arco: conoce las academias del Biblioparque Norte