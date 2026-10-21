Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 21 octubre 2026 05:00 CUARTOSCURO por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Manganitas Política México Personajes Claudia Sheinbaum “...‘Me canso ganso’, dijo Claudia Sheinbaum...”. Y lo dijo en forma brava. Yo de inmediato pensé con la mayor buena fe: “¡Nomás eso nos faltaba!”. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Manganitas Política México Personajes Claudia Sheinbaum Encuesta Vanguardia