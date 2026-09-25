Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 25 septiembre 2026 05:00 AP por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Manganitas Política Internacional Localizaciones China Estados Unidos Personajes Donald Trump Xi Jinping “...Trump va contra China...”. El asunto no es sencillo. China es país poderoso. El mundo, ante ese coloso, se va a pintar de amarillo. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Manganitas Política Internacional Localizaciones China Estados Unidos Personajes Donald Trump Xi Jinping Encuesta Vanguardia