Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
    AP

“...Trump va contra China...”.

El asunto no es sencillo.

China es país poderoso.

El mundo, ante ese coloso,

se va a pintar de amarillo.

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Reflejo autoritario

Reflejo autoritario
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