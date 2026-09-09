Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 9 septiembre 2026 05:00 AP por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Guerras Manganitas Política Internacional Personajes Donald Trump “...Se le complica a Trump la guerra con Irán...”. Una cosa es verdadera: ahí equivocó el camino. Ya no quiere queso, sino salir de la ratonera. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Guerras Manganitas Política Internacional Personajes Donald Trump Encuesta Vanguardia