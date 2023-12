Manolo Jiménez: el gabinete ¡wow!

Las designaciones se formalizarán hasta hoy, pero los nombres han circulado con profusión desde hace algunos días y, al menos en lo relativo a las personas de interés para esta colaboración, no se ha registrado ningún desmentido. Eso implica, al menos desde mi perspectiva, una alta probabilidad de atestiguar su confirmación.

Me refiero, desde luego, a quienes se menciona para integrar el gabinete de Manolo Jiménez Salinas, quien ayer rindió protesta al cargo de Gobernador del Estado. Aunque no me refiero a todas las personas cuyo nombre ha sido citado sino solamente a un segmento de ese grupo a quienes personalmente identifico como “el gabinete wow”.

Se trata de un grupo de personas a quienes, de acuerdo con las reglas de la razón y la lógica, de forma natural debería considerárseles para posiciones de relevancia en el servicio público pero a quienes no solemos ver ahí porque “no cumplen” con las reglas tradicionales de la política mexicana.

Revisemos la lista:

Emanuel Garza Fisburn. Se le menciona para encabezar la Secretaria de Educación Pública y no solamente encaja perfectamente en el perfil deseable para dicha cartera; también le acompaña una muy destacada hoja de servicios en el terreno práctico de la tarea educativa.

Su arribo a dicha cartera implicaría una auténtica bocanada de aire fresco para reorientar las tareas de una dependencia cuyo rumbo se extravió hace mucho tiempo y la educación se encuentra muy abajo en la lista de prioridades de quienes laboran en ella.

Gabriel Elizondo Pérez. Se le menciona para encabezar la Secretaría de Desarrollo Social y, de ser ratificado, sería uno de los integrantes más jóvenes del gabinete estatal. Es una persona orientada a lograr resultados y, aunque podría criticársele la falta de experiencia, su escaso recorrido en el servicio público también puede ser visto como una virtud pues le ha salvado de adquirir los vicios propios de éste.

Susana Estens de la Garza. Se le menciona como titular de la cartera de medio ambiente y, al decir de personas cuyas opiniones respeto, representa uno de los perfiles más sólidos en este campo a nivel estatal. Mucho dice de ella el haber sido designada, en tres administraciones municipales de Torreón, al frente de la Dirección del Medio Ambiente.

Blas Flores. Abogado con un posgrado en planeación por el prestigioso University College de Londres, Blas es otra de las caras a las cuales podría calificarse de “excesivamente jóvenes” en el equipo del gobernador Jiménez Salinas. Ya ha sido designado como Jefe del Gabinete y su nombramiento habla de una gran confianza por parte de quien le ha colocado en dicha posición.

Arturo Franco. Fuentes confiables me han confirmado la existencia de esfuerzos para fichar a este economista, de origen lagunero, quien tiene algunos años jugando en las grandes ligas internacionales. La intención sería colocarle al frente de la Secretaría de Economía.

Su muy reciente designación como asesor especial del Presidente del Banco Mundial, me dicen, hace difícil ver su incorporación al gabinete estatal, pero no vuelve imposible tal escenario. Valdría la pena verlo concretado.

¿Bastan los buenos perfiles para echar las campanas al vuelo y considerar terreno pavimentado el trayecto de los próximos seis años? Asumir tal posición resultaría sumamente ingenuo.

En particular es necesario decir una cosa en torno a este conjunto: las tareas para las cuales se les perfilan representan, en algunos casos, auténticos campos minados en los cuales resulta sumamente fácil perecer. Van a requerir de toda la ayuda posible. Seguiremos en el tema.

