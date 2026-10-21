Mantiene ‘La caída de la ballena’ tradición con calidad

El fin de semana pasado llegó a los cines de todo el mundo una película que toma la estafeta de novelas llevadas al cine, basadas en historias donde las ballenas son parte vital de ellas.

El filme en cuestión se titula “La caída de la ballena”, está basada en la novela del mismo título original de Daniel Krauss en cuyo guión, además de Krauss, participa el director de la misma, Brian Duffield (“Espontánea”; “Nadie te salvará”) y que nos cuenta la historia de un joven (Austin Abrams, reconocido por los éxitos de terror “La noche de las desapariciones” y “Resident Evil”), al buscar en las aguas de un puerto costero los restos de su padre, es engullido junto a un pulpo por un cachalote de 80 pies y 60 toneladas de peso y sólo cuenta con una hora para salir de sus entrañas antes de que se le acabe su oxígeno.

Esta lucha de supervivencia de un hombre contra toda la inmensidad de esta especie inspiró hoy trascendentales novelas que van de “Moby Dick”, de la autoría del norteamericano Herman Melville a “Pinocho”, del italiano Carlo Collodi, para que del siglo XX al nuevo milenio talentosos creadores del Séptimo Arte las hayan adaptado tanto dentro del género de la animación como de la acción viva, y en el caso de “Pinocho”, un episodio clave donde Geppetto es engullido a su vez por una ballena es recreado desde la clásica versión animada de Walt Disney de 1940 hasta la ganadora del Oscar “Pinocho de Guillermo del Toro”, del 2022.

Por otra parte, “Moby Dick” no se queda atrás, puesto que su trama sobre un capitán obsesionado con la caza de una ballena blanca después de ser sobreviviente de un naufragio ocasionado por ella que acabó con su tripulación, fue base cuando menos de un par de clásicos del siglo XX como la versión silente titulada “La fiera del mar” (Millard Webb, 1926) así como la más conocida superproducción de 1956 dirigida por el maestro John Huston, protagonizada por el ganador del Oscar Gregory Peck y que puede verse en Prime Video, eso sin contar ya entrados en el nuevo milenio de “En el corazón del mar” (Ron Howard, 2015) sobre los hechos que inspiraron la novela.

El hecho de que precisamente el productor de “En el corazón del mar” sea el mismo que el de “La caída de la ballena”, el también ganador de la estatuilla dorada Brian Grazer (“Una mente brillante”), garantiza una calidad técnica similar que bajo la batuta de un buen director y primeros actores también nominados al galardón como Josh Brolin (“Milk”) y Elisabeth Shue (“Adiós a Las Vegas”) cobijando a Abrams como el protagonista central de la misma, son los elementos humanos que nos conectan a través de la poesía con este thriller de supervivencia que como “Digger”, de Alejandro G. Iñárritu, aunque la taquilla lo hundió, su calidad lo eleva sobre productos efímeros.

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