Manual de supervivencia para un lunes cualquiera (fin del mundo incluido)

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Manual de supervivencia para un lunes cualquiera (fin del mundo incluido)
    Imagen creada a través de la inteligencia artificial. Manual de supervivencia para un lunes cualquiera (fin del mundo incluido) Gemeni IA

Lo primero es no entrar en pánico

Amanece un lunes y, como todos desde el ser humano inventó el calendario para sufrir con horario fijo, el mundo decide irse al carajo con puntualidad ejemplar. No hay alarma que anuncie el Apocalipsis. Llega en silencio, como el saldo de la tarjeta de crédito o la tía que pregunta cuándo vas a sentar cabeza.

Lo primero es no entrar en pánico. Quema calorías, uno las necesita para hacer fila en la tienda de la esquina, donde ya no queda papel higiénico pero sí, milagrosamente, una torre entera de galletas de animalitos. Cómprelas. Si el planeta se derrite, sea con la boca llena.

Segundo paso. Ducharse. Esto es innegociable. El fin del mundo no es excusa para el mal olor. Es, de hecho, la única ocasión en oler mal frente a cualquiera sin consecuencias sociales, pero por dignidad. Uno no quiere presentarse ante la nada eterna oliendo a lunes viejo.

Después, ponga música. No cualquiera. Suene algo con acordeón, algo hablando de una flor de capomo marchitándose bajo el sol de un pueblo. Ya no existe en los mapas pero sí en la memoria. Hay algo profundamente cósmico en un corrido triste sonando mientras el cielo se pone del color de moretón. La tristeza rural y el fin de los tiempos combinan mejor de lo pensado, como el mezcal con el desconsuelo.

Entre acordes y ceniza, conviene preguntarse quiénes somos en el cosmos. La respuesta corta. Polvo con WiFi. La respuesta larga. Somos Ícaro, todos y cada uno, fabricándonos alas de cera con las cuotas del Buen Fin, volando directo hacia un sol. Nunca nos quiso, y sorprendiéndonos siempre, invariablemente cuando el calor las derrite. La diferencia con el mito griego es Ícaro al menos tuvo la cortesía de caer en silencio. Nosotros caemos publicando la caída en tiempo real, con hashtag y todo, esperando likes desde el fondo del mar.

Tercer paso, quizás el más importante. Revisar el correo del trabajo. Sí, incluso si el sol se ha vuelto una advertencia y las calles humean como una plancha olvidada. Habrá un mensaje de Recursos Humanos recordando la política de vacaciones, porque las instituciones, como las cucarachas, están genéticamente diseñadas para sobrevivir cualquier extinción. El capitalismo no colapsa. Manda un correo de seguimiento.

Para el mediodía, si el mundo insiste en su ocaso, siéntese en la banqueta con un café (el último, probablemente, así que hágalo bien, sin prisa, como quien reza) y observe. Cómo la gente sigue caminando apurada hacia ningún lado, cómo el perro del vecino ladra sin saber del vacío, cómo el sol, ese Ícaro mayor, ese suicida original, sigue ahí, quemándose a sí mismo desde hace millones de años, sin drama, sin publicarlo, sin pedir perdón.

El fin del mundo no es distinto de un lunes normal. Ambos exigen uno se levante, se duche, escuche una canción triste, revise el correo y finja, con la dignidad, dar las galletas de animalitos, todo esto tiene algún sentido.

Buen lunes. Buen fin. Que la flor de capomo florezca donde pueda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crónica
Opinión
Política

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC
true

Coahuila: la anomalía electoral

La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos a productores que no cumplían con los requisitos para recibir el precio de garantía, recursos entregados después de la muerte de proveedores y operaciones de leche cuya recolección no pudo ser acreditada.

Liconsa bajo la lupa: ASF detecta pagos irregulares por 45 millones y señala operaciones en Coahuila
El senador rechaza que el caso sea una persecución política contra Ganem

Detención de Pepe Ganem es ‘el principio de la justicia’: Senador Luis Fernando Salazar
Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre.

Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026: así fue la carrera en Saltillo
De izquierda a derecha, John Swinney, primer ministro de Escocia; Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte; Rhun ap Iowerth, primer ministro de Gales.

Jefes de Gobierno de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunirán para planificar separación del Reino Unido: Informe
Dario Amodei, dirigente de Anthropic, sentenció que de no controlar los avances de la IA, esta podría obtener el control total del Internet.

Coinciden gigantes de la IA en bajar su ritmo de desarrollo por riesgos como el caso ‘OpenAI-Hugging Face’