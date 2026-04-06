Marisa Paredes, periodistas heróicos y Roger Corman

El pasado viernes 3 de abril se conmemoró el que hubiera sido el cumpleaños número 80 de la primera actriz española Marisa Paredes, recordada sobre todo por sus trabajos bajo la dirección de Pedro Almódovar.

Sin embargo, la actriz fallecida en diciembre del 2024 —y quien igualmente participó bajo las órdenes del actor y director italiano Roberto Benigni en la ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1998 “La vida es bella”, y al año siguiente de la Mejor de 1999 para España por “Todo sobre mi madre”, de Pedro Almodóvar—, dejó también huella siendo dirigida por cineastas mexicanos como Arturo Ripstein en “Profundo Carmesí” (1996) y “El coronel no tiene quien le escriba” (1999), así como de Guillermo del Toro en la producción también del mencionado Almodóvar “El espinazo del diablo”, del 2001.

En relación a películas ganadoras de la estatuilla dorada, el sábado 4 fue el aniversario número 50 del estreno del clásico “Todos los hombres del presidente” en la ciudad de Washington D.C. , filme que bajo la dirección de Alan J. Pakula y protagonizada por los primeros actores norteamericanos Dustin Hoffman y Robert Redford, recreó de forma magistral la investigación heroica de la vida real que emprendieron los periodistas del rotativo Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, sobre el escándalo de la red de corrupción de Watergate que involucró al entonces presidente Richard Nixon y desembocó en su renuncia al cargo en 1974.

La película —que ganó los Oscares al Mejor Guión Adaptado de la novela original de Bernstein y Woodward por el maestro del oficio William Goldman; al Mejor Actor de Reparto para Jason Robards por su interpretación del editor del Washington Post en su momento, Ben Bradlee; a la Mejor Dirección de Arte y al Mejor Sonido— que puede verse a través de la plataforma de HBO, es un gran thriller político que cobra mucho más fuerza por los tiempos adversos que se viven desde Estados Unidos hasta el resto del mundo en relación al periodismo siendo vapuleado por los poderes en turno pero, por lo mismo, teniendo un nuevo aliento de fortaleza y convicción.

Siguiendo con los aniversarios, el domingo 5 se conmemoró el que hubiera sido el centenario de uno de los más prolíficos y legendarios productores y cineastas norteamericanos como lo fue el caso de Roger Corman, a quien le deben el impulso en su etapa de principiantes dentro de la industria hollywoodense actores y directores icónicos de la Meca del Cine de Jack Nicholson (“La tiendita de los horrores”) a Robert De Niro (“Mamá sangrienta”) a directores también ganadores del estatuilla dorada (Corman obtuvo su respectivo Oscar honorífico en el año 2010) como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y James Cameron, entre muchos otros más.

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