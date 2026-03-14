Más allá del diagnóstico: la asignatura pendiente de la Cero Discriminación

Cada 1 de marzo, desde 2014, se conmemora el Día de la Cero Discriminación, una iniciativa impulsada por ONUSIDA para visibilizar y combatir el estigma que enfrentan las personas que viven con VIH. Con el tiempo, esta fecha ha ampliado su alcance hasta abarcar cualquier forma de exclusión; sin embargo, su origen recuerda que el estigma y el prejuicio pueden convertirse en barreras tan dañinas como la enfermedad misma. En este sentido, la conmemoración no se reduce a un acto simbólico, sino que constituye un llamado a disminuir desigualdades y a revisar actitudes, normas e instituciones que perpetúan la discriminación de manera abierta o silenciosa.

Para reflexionar sobre este reto, resulta ilustrativo mirar hacia “Dallas Buyers Club”, una película que muchas personas recuerdan por su intensidad dramática, pero que también retrata con crudeza el estigma asociado al VIH. Ambientada en los años ochenta, cuando la enfermedad estaba rodeada de desinformación y prejuicio, la historia sigue a Ron Woodroof, quien recibe un diagnóstico que entonces equivalía casi a una sentencia de muerte. Más allá del impacto médico, la obra muestra un entorno marcado por el rechazo y la desconfianza tanto institucional como social, evidenciando que el VIH no sólo afectaba el cuerpo, sino también la posición social de quien lo padecía.

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En aquellos años, la enfermedad fue asociada rápidamente con la comunidad LGBTI+, lo que alimentó la idea de que el VIH era consecuencia de una conducta “desviada” o “culpable”. Ese encuadre generó un estigma que aisló a miles de personas y se tradujo en discriminación laboral, exclusión familiar y trato desigual en los servicios de salud. Muchas personas fueron tratadas como amenaza antes que como pacientes, en un contexto donde la discriminación operó en múltiples niveles. La historia también refleja la tensión entre la urgencia médica y el prejuicio social al mostrar un sistema de salud rígido, condicionado por protocolos y por la aprobación de medicamentos en fases iniciales de investigación, frente a personas que buscaban alternativas ante la falta de tratamientos eficaces.

Ahora bien, el debate que plantea “Dallas Buyers Club” no es únicamente médico, sino también jurídico y ético, pues obliga a preguntarnos qué ocurre cuando los prejuicios influyen en decisiones institucionales y un estado de salud se convierte en marcador de exclusión. Esta cuestión remite al principio de igualdad, consagrado en los derechos humanos, según el cual nadie puede sufrir discriminación por motivo alguno. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que, en contextos de crisis sanitaria, esa garantía no siempre se traduce en prácticas efectivas, ya que la desinformación y los prejuicios pueden activar mecanismos de estigmatización. En ese escenario, la sociedad tiende a buscar culpabilidades en lugar de soluciones.

Pero “Dallas Buyers Club” muestra algo más que sólo el impacto social de una enfermedad. Expone la posibilidad de transformación personal cuando alguien se confronta con la realidad del otro, de la otra. El protagonista, inicialmente cargado de prejuicios, termina enfrentando no sólo el diagnóstico, sino sus propias creencias. Esa evolución permite advertir que la discriminación no siempre nace del odio explícito, sino que con frecuencia se alimenta de ignorancia y de ideas heredadas que rara vez se cuestionan.

Ante este escenario, la transformación individual no es suficiente. Por ello, el objetivo de esta conmemoración trasciende la esfera personal y exige respuestas de gobiernos, instituciones y sociedades en su conjunto. Supone reconocer la diversidad, fomentar la solidaridad y revisar prácticas que producen exclusión, incluso cuando no se presentan como tales. También exige examinar normas que pueden generar efectos desproporcionados, garantizar acceso equitativo a los servicios de salud y promover información basada en evidencia científica.

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En última instancia, se trata de comprender que la dignidad humana no depende del estado de salud, pues vivir con VIH, como vivir con cualquier otra condición médica, no disminuye el valor de una persona ni restringe su derecho a participar plenamente en la vida social, laboral y cultural.

A más de tres décadas de los años retratados en la película, los avances médicos han sido significativos y el VIH es hoy una condición crónica tratable. Sin embargo, el estigma no ha desaparecido al mismo ritmo que han avanzado los tratamientos y el conocimiento científico. Hoy aún persisten prejuicios, silencios y barreras que impiden a muchas personas ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Por ello, el Día de la Cero Discriminación mantiene plena vigencia, no como un simple recordatorio del pasado, sino como una advertencia constante sobre la fragilidad de la igualdad cuando no se protege activamente. Las desigualdades rara vez irrumpen de manera estridente; suelen instalarse de forma gradual y terminar normalizándose cuando no se cuestionan.

De ahí que la historia que retrata “Dallas Buyers Club” ayude a comprender por qué el 1 de marzo no es una fecha cualquiera. Su crudo realismo nos recuerda que la condición de salud no puede transformarse en etiqueta social ni el prejuicio en criterio de exclusión. Por ello, combatir la discriminación implica algo más que evitar el insulto. Supone transformar actitudes, fortalecer instituciones y garantizar que ninguna persona sea marginada por su condición de salud. Significa, en última instancia, defender el derecho a vivir con dignidad.

El autor es investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH