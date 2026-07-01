Más allá del pase de México a Octavos en el Mundial 2026...

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    Más allá del pase de México a Octavos en el Mundial 2026...
    Más allá del pase de México a Octavos en el Mundial 2026. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Todos los deportes migran de su esencia original, al negocio. La FIFA lo sabe hacer muy bien: La Copa de este año arrojará 9,000 millones de dólares a sus arcas y solo repartirá mil a los 48 países participantes. Pero hay algo más...

¿Les platico? ¡Arre!

El 25 de enero pasado, Joseph Blatter, antecesor de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA, llamó a un boicot contra EEUU como uno de los anfitriones de la Copa Mundial 2026, debido a la conducta bélica e intervencionista del Donald Trump.

Antes de ser silenciado por la propia estructura de la FIFA, Blatter declaró al periódico suizo, Der Bund, que la política y la mercantilización desmedida ha hecho presa del máximo organismo internacional.

Al día siguiente, fueron reavivados por la prensa internacional los detalles más reveladores de la acusación por corrupción de que fue presa Blatter, durante su presidencia en la FIFA, de 1998 a 2015. No volvimos a saber nada de él. Pero...

...Lean con atención los siguientes 3 puntos:

1. Oke Göttlich, uno de los vicepresidentes de la Federación Alemana de Futbol, dijo al periódico Hamburger Morgenpost, que había llegado el momento de considerar seriamente boicotear a EEUU como sub sede del Mundial 2026.

$!Gianni Infantino.
Gianni Infantino. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

2. Al día siguiente de la aparición de Göttlich en la prensa europea, desde Buenos Aires brotó una declaración de Claudio Tapia, presidente de la Federación Argentina de Fútbol, desvirtuando las declaraciones de su colega alemán y defendiendo abiertamente a la FIFA.

$!Plancha de Messi al jugador argelino.
Plancha de Messi al jugador argelino. Grupo Detona

3. Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, denunció las trabas que el gobierno de Trump ordenó para los desplazamientos de ese país para su delegación en el Mundial 2026. Los jugadores recibieron sus visas un día de su viaje a América; tuvieron que hospedarse en Tijuana, México y solo se les permitió viajar a los estadios norteamericanos un día antes de los juegos y regresarse de inmediato. Se calcula que más del 50% de los aficionados no pudieron viajar a EEUU para acompañar a su equipo, debido a las mismas medidas.

Ahora, vean las derivaciones de estos 3 puntos, durante el Mundial 2026:

1. La poderosa selección de Alemania fue eliminada por la modesta de Paraguay, en el juego para definir el pase a Octavos de Final.

2. Una artera “plancha” propinada por el argentino, Lionel Messi al jugador de Argel, Mandi, no fue sancionada por el árbitro polaco Szymon Marciniak, conocido por su experiencia en finales mundiales. Ni tarjeta, ni revisión. El VAR tampoco se asomó. Esa omisión encendió aún más los ánimos y dejó a los argelinos con la sensación de que el partido pudo haber cambiado radicalmente si se tomaba otra decisión. Por lo pronto, la suspensión de Messi para sus otros partidos en el Mundial. Los argentinos no han querido ponerlo a jugar porque temen el rechazo de la fanaticada en los estadios. Pero va a alinear en los encuentros de las siguientes fases.

$!Joseh Blatter, presidente de la FIFA de 1998 a 2015, dejó el cargo en medio de acusaciones de corrupción.
Joseh Blatter, presidente de la FIFA de 1998 a 2015, dejó el cargo en medio de acusaciones de corrupción. Grupo Detona

3. Un fuera de lugar que solo vieron los analistas del VAR, anuló el gol con el que Irán pasaría a Octavos de final, en su juego contra Egipto.

Mi abuela la alcaldesa decía que las coincidencias no existen...También decía: “¿Quieres más o les guiso un huevo?”

Cajón Desastre:

- Por cierto, este martes 30 de junio, México pasó a Octavos de Final.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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