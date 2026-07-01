Más allá del pase de México a Octavos en el Mundial 2026...

¿Les platico? ¡Arre! El 25 de enero pasado, Joseph Blatter, antecesor de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA, llamó a un boicot contra EEUU como uno de los anfitriones de la Copa Mundial 2026, debido a la conducta bélica e intervencionista del Donald Trump. Antes de ser silenciado por la propia estructura de la FIFA, Blatter declaró al periódico suizo, Der Bund, que la política y la mercantilización desmedida ha hecho presa del máximo organismo internacional. Al día siguiente, fueron reavivados por la prensa internacional los detalles más reveladores de la acusación por corrupción de que fue presa Blatter, durante su presidencia en la FIFA, de 1998 a 2015. No volvimos a saber nada de él. Pero... ...Lean con atención los siguientes 3 puntos: 1. Oke Göttlich, uno de los vicepresidentes de la Federación Alemana de Futbol, dijo al periódico Hamburger Morgenpost, que había llegado el momento de considerar seriamente boicotear a EEUU como sub sede del Mundial 2026.

2. Al día siguiente de la aparición de Göttlich en la prensa europea, desde Buenos Aires brotó una declaración de Claudio Tapia, presidente de la Federación Argentina de Fútbol, desvirtuando las declaraciones de su colega alemán y defendiendo abiertamente a la FIFA.

3. Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, denunció las trabas que el gobierno de Trump ordenó para los desplazamientos de ese país para su delegación en el Mundial 2026. Los jugadores recibieron sus visas un día de su viaje a América; tuvieron que hospedarse en Tijuana, México y solo se les permitió viajar a los estadios norteamericanos un día antes de los juegos y regresarse de inmediato. Se calcula que más del 50% de los aficionados no pudieron viajar a EEUU para acompañar a su equipo, debido a las mismas medidas. Ahora, vean las derivaciones de estos 3 puntos, durante el Mundial 2026: 1. La poderosa selección de Alemania fue eliminada por la modesta de Paraguay, en el juego para definir el pase a Octavos de Final. 2. Una artera “plancha” propinada por el argentino, Lionel Messi al jugador de Argel, Mandi, no fue sancionada por el árbitro polaco Szymon Marciniak, conocido por su experiencia en finales mundiales. Ni tarjeta, ni revisión. El VAR tampoco se asomó. Esa omisión encendió aún más los ánimos y dejó a los argelinos con la sensación de que el partido pudo haber cambiado radicalmente si se tomaba otra decisión. Por lo pronto, la suspensión de Messi para sus otros partidos en el Mundial. Los argentinos no han querido ponerlo a jugar porque temen el rechazo de la fanaticada en los estadios. Pero va a alinear en los encuentros de las siguientes fases.

3. Un fuera de lugar que solo vieron los analistas del VAR, anuló el gol con el que Irán pasaría a Octavos de final, en su juego contra Egipto. Mi abuela la alcaldesa decía que las coincidencias no existen...También decía: “¿Quieres más o les guiso un huevo?” Cajón Desastre: - Por cierto, este martes 30 de junio, México pasó a Octavos de Final.

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