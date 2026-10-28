”Más amor, por favor”

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    ”Más amor, por favor”
    Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Este letrero de Acción Poética pintarrajeado en una pared a la salida del Aula Magna, resume el mensaje de “Los Hermanos Karamázov”, obra cumbre de Dostoyevski llevada a escena como culminación del Festival Alfonsino de la UANL

¿Les platico? ¡Arre!

La puesta en escena que vimos la fría y lluviosa noche de este domingo 25 de octubre en el Aula Magna del Colegio Civil, fue sencillamente genial.

Con una portentosa dirección de Rennier Piñero y un deslumbrante elenco, llenó hasta las banderas el recinto, con un público que aguantó sin inmutarse las casi tres horas que se llevó esta presentación, sin intermedio alguno.

$!Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”.
Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

A la entrada del recinto bien pudo haber sido puesto un letrero que advirtiera: ”Villamelones y amantes del teatro comercial, absténganse”, porque todos los elementos -locales, a mucha honra- no dieron pie para extrañar en nada las “producciones” del “teatro” telenovelero que inundan la Ciudad con elencos de pacotilla que vienen de la CDMX a recoger el fruto de sus melodramáticas y patéticas vidas enmarcadas por la caja idiota, que sigue siendo la televisión comercial.

$!Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”.
Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Ni siquiera otra famosa obra de Dostoyevski, ”El idiota”, escrita en 1868, hubiera sido digna de esos ramplones públicos de vodevil.

La obra:

Transcurre en la celda del starets Zosima, en el monasterio donde la comunidad busca paz y consuelo moral.

Sin embargo, lo que debía ser un encuentro de reconciliación familiar se convierte en un catálogo vivo del caos interior de los Karamázov.

En un rincón se halla Fiódor Pávlovich, el padre: un hombre grotesco, cínico y entregado al libertinaje, cuya única brújula es la satisfacción de sus instintos y la provocación social.

Frente a él está su hijo mayor, Dmitri (Mitia), figura impulsiva y pasional, impulsado por un sentido del honor fracturado y atormentado por el odio visceral hacia su progenitor.

$!Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”.
Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

La tensión entre ambos se alimenta de dos motores destructivos: la disputa económica por la herencia de la madre difunta y la rivalidad descarada por el amor de Grúshenka, una mujer de fascinante belleza y magnetismo destructivo.

Observando la escena se encuentra Iván, el segundo hermano: un intelectual racionalista, frío y escéptico, atormentado por la idea de que si Dios no existe, la moral carece de fundamento y «todo está permitido».

$!Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”.
Puesta en escena de “Los Hermanos Karamázov”. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Completa el cuadro el joven Aliocha, el menor de la familia y novicio bajo la tutela de Zosima, una alma pura y compasiva que intenta infructuosamente sostener los fragmentos de una familia condenada.

Entre acusaciones de avaricia, burlas a la fe y gritos destemplados, la reunión colapsa.

En medio del desorden moral, el anciano Zosima realiza un gesto estremecedor: se prosterna sorpresivamente ante Dmitri, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente.

No lo hace por respeto a sus palabras, sino presagiando el abismo de sufrimiento y el crimen tragicómico que se avecina.

La profecía del monje no tarda en cumplirse. La rivalidad entre Fiódor y Dmitri llega a su punto de quiebre cuando el anciano es hallado muerto en su residencia con el cráneo destrozado.

Las pruebas circunstanciales apuntan de inmediato a Dmitri: sus amenazas públicas, las manchas de sangre y el dinero robado que exhibe esa misma noche en una orgía de desesperación.

Dmitri es arrestado, procesado y sometido a un juicio que expone ante el pueblo la miseria de la estirpe Karamázov.

Sin embargo, la verdad detrás de la tragedia es más sombría. El verdadero ejecutor intelectual y material es Smerdiakov, el hijo ilegítimo y sirviente de la casa, quien interpretó el nihilismo filosófico de Iván como una autorización implícita para matar al padre de ambos.

Tras revelar a Iván su autoría y devolverle el dinero robado, Smerdiakov se suicida, dejando a Iván atrapado en una espiral de culpa y locura.

Dmitri, inocente del golpe mortal pero consciente de su propia vileza moral, acepta la condena a trabajos forzados en Siberia como un camino de expiación para purificar su alma.

En los compases finales, Aliocha reúne a un grupo de niños en torno al funeral del pequeño Iliusha, un niño del pueblo cuya vida estuvo marcada por la pobreza y el desprecio.

Allí, entre lágrimas y esperanza, Aliocha los exhorta a conservar el amor, la memoria viva del bien y la fe en la resurrección, dejando un destello de redención sobre las ruinas de la tragedia familiar.

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (1821–1881):

Es uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, famoso por explorar la psicología, la moral y la espiritualidad del ser humano en situaciones límite.

Su vida estuvo marcada por la tragedia, la prisión y la constante angustia económica.

Nació en Moscú dentro de una familia autoritaria y devota. Tras la muerte de su madre en 1837 y el trágico fallecimiento de su padre poco después, fue enviado a estudiar a la Escuela de Ingenieros Militares en San Petersburgo.

Primer éxito: En 1846 publicó su primera novela, “Pobre gente”, la cual recibió un gran reconocimiento crítico por su sensibilidad hacia los desfavorecidos.

Condena a muerte y exilio en Siberia:

Arresto: En 1849 fue detenido por pertenecer al Círculo Petrashevski, un grupo intelectual de discusión de ideas consideradas subversivas por la Rusia zarista.

Fue condenado a muerte y llevado ante el pelotón de fusilamiento. Momentos antes de la ejecución, se anunció el indulto del zar Nicolás I, conmuntando la pena por trabajos forzados.

Campos de concentración: Pasó cuatro años en un penal de máxima seguridad en Omsk, Siberia, seguido de servicio militar obligatorio. Esta dura experiencia transformó profundamente su visión política e ideológica, volcándose hacia una profunda fe cristiana.

Es autor -entre otras bombas literarias- de “Crimen y Castigo” (1886); “El idiota” (1868); “Memorias del subsuelo” (1864) y en su época cumbre, para saldar sus deudas dictó contra reloj “El jugador” (1866) con la ayuda de la taquígrafa Anna Grigórievna, quien se convirtió en su segunda esposa y administradora de sus finanzas.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Opinión
Teatro

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Transportistas: Atender sus quejas debe ser una prioridad

true

POLITICÓN: Caso Taddei amenaza con dar coletazos en Coahuila y otros organismos electorales
En las últimas cinco semanas, los males respiratorios se incrementaron notablemente, sobre todo las infecciones.

Coahuila: Promedian más de 900 consultas diarias por males respiratorios; SS advierte incremento del 13%
Aeroméxico iniciará actividades en Saltillo a partir del mes de marzo de 2027; conectará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Anuncio de vuelos de Aeroméxico hacia la CDMX detonará el dinamismo económico de Saltillo: Alcalde

Las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Pachuca cuando enfrenten a los Xolos este miércoles.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX
Servicios de emergencias asisten a las víctimas de un accidente de tren en Urda, en el centro de España, el 28 de octubre de 2026.

Al menos 68 muertos en choque de trenes en el centro de España
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump propone que Venezuela sea el estado 51 de E.U