”Más amor, por favor”

¿Les platico? ¡Arre! La puesta en escena que vimos la fría y lluviosa noche de este domingo 25 de octubre en el Aula Magna del Colegio Civil, fue sencillamente genial. Con una portentosa dirección de Rennier Piñero y un deslumbrante elenco, llenó hasta las banderas el recinto, con un público que aguantó sin inmutarse las casi tres horas que se llevó esta presentación, sin intermedio alguno.

A la entrada del recinto bien pudo haber sido puesto un letrero que advirtiera: ”Villamelones y amantes del teatro comercial, absténganse”, porque todos los elementos -locales, a mucha honra- no dieron pie para extrañar en nada las “producciones” del “teatro” telenovelero que inundan la Ciudad con elencos de pacotilla que vienen de la CDMX a recoger el fruto de sus melodramáticas y patéticas vidas enmarcadas por la caja idiota, que sigue siendo la televisión comercial.

Ni siquiera otra famosa obra de Dostoyevski, ”El idiota”, escrita en 1868, hubiera sido digna de esos ramplones públicos de vodevil. La obra: Transcurre en la celda del starets Zosima, en el monasterio donde la comunidad busca paz y consuelo moral. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro de reconciliación familiar se convierte en un catálogo vivo del caos interior de los Karamázov. En un rincón se halla Fiódor Pávlovich, el padre: un hombre grotesco, cínico y entregado al libertinaje, cuya única brújula es la satisfacción de sus instintos y la provocación social. Frente a él está su hijo mayor, Dmitri (Mitia), figura impulsiva y pasional, impulsado por un sentido del honor fracturado y atormentado por el odio visceral hacia su progenitor.

La tensión entre ambos se alimenta de dos motores destructivos: la disputa económica por la herencia de la madre difunta y la rivalidad descarada por el amor de Grúshenka, una mujer de fascinante belleza y magnetismo destructivo. Observando la escena se encuentra Iván, el segundo hermano: un intelectual racionalista, frío y escéptico, atormentado por la idea de que si Dios no existe, la moral carece de fundamento y «todo está permitido».

Completa el cuadro el joven Aliocha, el menor de la familia y novicio bajo la tutela de Zosima, una alma pura y compasiva que intenta infructuosamente sostener los fragmentos de una familia condenada. Entre acusaciones de avaricia, burlas a la fe y gritos destemplados, la reunión colapsa. En medio del desorden moral, el anciano Zosima realiza un gesto estremecedor: se prosterna sorpresivamente ante Dmitri, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. No lo hace por respeto a sus palabras, sino presagiando el abismo de sufrimiento y el crimen tragicómico que se avecina. La profecía del monje no tarda en cumplirse. La rivalidad entre Fiódor y Dmitri llega a su punto de quiebre cuando el anciano es hallado muerto en su residencia con el cráneo destrozado. Las pruebas circunstanciales apuntan de inmediato a Dmitri: sus amenazas públicas, las manchas de sangre y el dinero robado que exhibe esa misma noche en una orgía de desesperación. Dmitri es arrestado, procesado y sometido a un juicio que expone ante el pueblo la miseria de la estirpe Karamázov. Sin embargo, la verdad detrás de la tragedia es más sombría. El verdadero ejecutor intelectual y material es Smerdiakov, el hijo ilegítimo y sirviente de la casa, quien interpretó el nihilismo filosófico de Iván como una autorización implícita para matar al padre de ambos. Tras revelar a Iván su autoría y devolverle el dinero robado, Smerdiakov se suicida, dejando a Iván atrapado en una espiral de culpa y locura. Dmitri, inocente del golpe mortal pero consciente de su propia vileza moral, acepta la condena a trabajos forzados en Siberia como un camino de expiación para purificar su alma. En los compases finales, Aliocha reúne a un grupo de niños en torno al funeral del pequeño Iliusha, un niño del pueblo cuya vida estuvo marcada por la pobreza y el desprecio. Allí, entre lágrimas y esperanza, Aliocha los exhorta a conservar el amor, la memoria viva del bien y la fe en la resurrección, dejando un destello de redención sobre las ruinas de la tragedia familiar. Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (1821–1881): Es uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, famoso por explorar la psicología, la moral y la espiritualidad del ser humano en situaciones límite.

Su vida estuvo marcada por la tragedia, la prisión y la constante angustia económica. Nació en Moscú dentro de una familia autoritaria y devota. Tras la muerte de su madre en 1837 y el trágico fallecimiento de su padre poco después, fue enviado a estudiar a la Escuela de Ingenieros Militares en San Petersburgo. Primer éxito: En 1846 publicó su primera novela, “Pobre gente”, la cual recibió un gran reconocimiento crítico por su sensibilidad hacia los desfavorecidos.

Condena a muerte y exilio en Siberia: Arresto: En 1849 fue detenido por pertenecer al Círculo Petrashevski, un grupo intelectual de discusión de ideas consideradas subversivas por la Rusia zarista. Fue condenado a muerte y llevado ante el pelotón de fusilamiento. Momentos antes de la ejecución, se anunció el indulto del zar Nicolás I, conmuntando la pena por trabajos forzados.

Campos de concentración: Pasó cuatro años en un penal de máxima seguridad en Omsk, Siberia, seguido de servicio militar obligatorio. Esta dura experiencia transformó profundamente su visión política e ideológica, volcándose hacia una profunda fe cristiana. Es autor -entre otras bombas literarias- de “Crimen y Castigo” (1886); “El idiota” (1868); “Memorias del subsuelo” (1864) y en su época cumbre, para saldar sus deudas dictó contra reloj “El jugador” (1866) con la ayuda de la taquígrafa Anna Grigórievna, quien se convirtió en su segunda esposa y administradora de sus finanzas. Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

Temas

Arte Opinión Teatro

