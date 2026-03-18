Más vale prevenir que declarar

Usted va al doctor cuando ya no puede más. Así somos. Primero nos hacemos mensos, luego nos automedicamos, después le preguntamos a la comadre, al compadre o al algoritmo, y solo cuando el dolor es insoportable pedimos cita.

Entonces el médico lo mira con esa mezcla de paciencia y decepción que solo dominan los doctores, los contadores y uno que otro funcionario del SAT: “Si hubiera venido antes, esto se arreglaba con una pastilla. Ahorita ya parece cirugía”. Con su declaración anual pasa exactamente lo mismo.

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Cada año, miles de personas físicas llegan a abril como quien entra a urgencias: sudando, confundidas y con la intuición de que algo no está bien. Ingresos que no reconocen, retenciones que no aparecen, deducciones que juraban tener y que el sistema trata como leyenda urbana.

Lo que pudo revisarse con calma en las semanas previas se convierte, de pronto, en un drama fiscal de horario estelar.

Lo curioso es que, en este caso, la consulta preventiva sí existe. El SAT pone a disposición el simulador de la declaración anual antes de que arranque formalmente la temporada de presentación.

Dicho en español de consultorio: es su check-up fiscal. Le permite ver la información que la autoridad tiene sobre usted y revisar sus signos vitales.

El primero es el pulso de sus ingresos. Ahí aparece lo que el SAT sabe que usted ganó durante el ejercicio. Si el número coincide con su realidad, magnífico. Si no, no lo tome como un detalle menor.

Puede haber comprobantes duplicados, facturas canceladas que siguen dejando huella o ingresos reportados por terceros que no corresponden.

El problema no es solo que el dato esté mal; el problema es que, si usted no lo detecta y no actúa, ese dato empieza a comportarse como verdad oficial.

El segundo signo vital son las retenciones de ISR. Piense en ellas como la hemoglobina de su declaración: cuando están completas, el organismo fiscal respira; cuando faltan, todo se pone pálido.

Una retención omitida, un CFDI de nómina mal timbrado o un monto incorrecto pueden mover por completo el resultado final. Y ahí viene la tragedia: usted ya pagó, pero, como el sistema no lo ve, le quiere cobrar otra vez.

El tercer punto es la radiografía de sus deducciones personales. Aquí es donde muchos descubren que una cosa es haber hecho el gasto y otra muy distinta que fiscalmente exista. Gastos médicos, dentales, colegiaturas, donativos, seguros e intereses hipotecarios: todo eso puede ser deducible, sí, pero solo si cumple las reglas.

El CFDI debe estar bien emitido, con el uso correcto y el método de pago adecuado. Porque una deducción mal documentada desaparece con la misma facilidad con la que desaparece el cambio cuando uno manda al sobrino por tortillas.

Además, están los padecimientos silenciosos. Esos que no duelen, pero ahí están. Intereses, rendimientos, cuentas olvidadas, instrumentos que parecían demasiado pequeños como para importar. Las instituciones reportan y el SAT cruza información.

Usted puede no acordarse de esa cuenta; la autoridad, curiosamente, sí. Y a veces la sorpresa no está en lo que falta, sino en lo que aparece. Hago aquí una pausa importante.

Si usted revisó durante el año los visores de nómina y de deducciones personales, llega a esta etapa con ventaja. Si no lo hizo, conviene entender algo: estamos en 2026 revisando el ejercicio 2025, y muchas correcciones que parecían sencillas hace meses hoy pueden estar fuera de tiempo.

Una factura que no se pidió bien, un CFDI que nunca se corrigió, un dato que se dejó pasar por exceso de fe en la providencia digital difícilmente se arreglan después con buenos modales.

Por eso el simulador importa: le dice dónde está el dolor antes de que le den el diagnóstico en ventanilla. Le evita llegar a abril como paciente que entra a urgencias con el expediente incompleto y cara de “yo pensé que todo estaba bien”.

En temas fiscales, como en medicina, la prevención casi siempre sale más barata que la intervención.

Revise su simulador. Hágase su check-up fiscal. Porque, cuando arranca abril, el portal del SAT deja de parecer consultorio y se convierte en sala de urgencias. Y en esas salas, usted ya sabe, nadie sale rápido ni sale contento.

Y si al leer esto pensó en alguien que cada abril llega al SAT como quien entra a urgencias, sin cita, sin estudios y con la fe puesta en un milagro, compártale esta columna.

A lo mejor todavía alcanza consulta preventiva.

huorsa@ortizgarza.com.mx

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