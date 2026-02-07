Material de facturas del progreso

El progreso material siempre cobra facturas; una de ellas tiene que ver con la contaminación ambiental, que se origina en tres fuentes principales: emisiones fijas; incluye fábricas, plantas carboeléctricas como las de la CFE en Nava y las ladrilleras en Saltillo. Hay emisiones que se generan por los caminos de tierra, incendios y desechos de los animales, y las de emisores móviles, como los vehículos automotores. En esta entrega nos habremos de referir a estas últimas.

El problema: En la zona metropolitana de nuestra región sureste habitamos un millón cien mil personas, con un parque vehicular superior a 510 mil vehículos: automóviles, camionetas, camiones, tractores y motocicletas. De este total se estima que el 10 % son los llamados autos “chocolate”; aproximadamente 50 mil vehículos, y en cuanto a las motocicletas, cuyo número viene creciendo notablemente, se calcula que circulan 20 mil. Surge una pregunta: ¿acaso, de las becas del Bienestar que reciben los jóvenes, algunas de ellas se destinan a la compra de motocicletas, como las “Itálika”, que venden las empresas de Ricardo Salinas Pliego? Las más baratas tienen un precio de 22 mil pesos y se pueden pagar en abonos.

TE PUEDE INTERESAR: Corrupción mortal y chivos expiatorios

Parte del incremento del parque vehicular se debe a que, recientemente, entraron con fuerza al mercado nacional los autos chinos. El año pasado México importó de ese país 625 mil unidades, calculando que en nuestra ciudad se podrían haber vendido alrededor de 20 mil coches. Con los aranceles que por decisión “soberana” le aplicamos a los productos del dragón asiático, las cifras han disminuido. Como contexto, en 2025 China produjo cerca de 35 millones de coches y México, cuatro millones.

La creciente cantidad de vehículos que circulan cada día ocasiona daños a la salud, estrés, accidentes y muestra las limitaciones de supuestas soluciones que traerían los puentes millonarios, debido a que no se llevó a cabo una planeación integral de la movilidad, la que se está tratando de solucionar con el transporte público gratuito, con el objetivo, por ahora, de que 90 mil saltillenses utilicen este medio; de lograrse, el impacto representaría el 10 % de los habitantes de Saltillo, lo que resulta insuficiente.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila en 2026: economía y elecciones

Las soluciones:

Escenario a) Ocurre una catástrofe económica; se desploma la compra de coches nuevos y los que ya tienen los mueven menos. Ejemplo: A partir del cierre de AHMSA, el cielo de Monclova es más limpio.

Escenario b) El gobierno implementa un plan integral de desarrollo urbano para la zona metropolitana, que incluye la creación de un sistema eficiente de transporte público, al grado que la gente tenga incentivos para usarlo. Este escenario resulta optimista, ya que no será fácil, al menos a corto plazo, contar con un sistema de esta naturaleza y, como dijo Keynes, a largo plazo todos estamos muertos.

TE PUEDE INTERESAR: Finanzas, elecciones y la bomba de GM

Escenario c) Se incrementan sustancialmente los pagos de los derechos vehiculares para desalentar la circulación de los autos particulares. Es una decisión políticamente riesgosa.

Regular el número de los vehículos en circulación no es sencillo, ya que todavía nos regimos por una economía de mercado, donde el consumidor es libre de tomar decisiones y puede disponer de sus ingresos como mejor le convenga, lo cual limita las medidas correctivas. En una dictadura, el Estado puede remediar el asunto vía fast track, lo que no aplica en México; bueno, al menos por ahora.

Tal vez con el tiempo se llegará a un punto en donde se tendrá que decidir si preferimos cuidar la salud o seguir con la comodidad de conducir nuestros coches. Para este año se destinarán 5 mil 670 millones de pesos para el pago de la deuda, 2 mil 440 millones de pesos para erogaciones especiales, mientras que para el cuidado del medio ambiente solo 126.8 millones. Cuestión de prioridades. ¿Qué te parece?