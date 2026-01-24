Coahuila en 2026: economía y elecciones

24 enero 2026
    Coahuila en 2026: economía y elecciones

En el estado se ha venido reduciendo el número de asegurados en el IMSS; entre octubre de 2024 y diciembre del 2025

Las nubes grises que comenzaron a ensombrecer el cielo coahuilense en el otoño del año 2024 se han tornado más sombrías y amenazan con desembocar en tormentas de pronóstico reservado. En el estado se ha venido reduciendo el número de asegurados en el IMSS; entre octubre de 2024 —fecha de la toma de posesión de la presidente Sheinbaum— y diciembre del 2025, las cifras muestran una caída de 42 mil personas, lo que en promedio significa 2 mil 800 despedidos al mes. ¿Qué partido pagaría el precio de esta sangría? Por lo visto, el segundo piso de la 4T no tiene buenos cimientos en Coahuila.

Esta contracción se ve agravada por los recientes despidos que se han venido sucediendo en el sector automotriz de la región sureste; nos referimos en concreto a los severos reajustes en GM, Ramos Arizpe, y su efecto sobre el resto de la economía regional, pues por cada empleo directo de esta rama industrial se estiman entre cuatro y cinco los indirectos. Sólo por mencionar dos casos. ¿Qué sucede con los créditos del Infonavit y la atención en el Seguro Social de los empleados y obreros que quedaron sin empleo?

Hay otros factores a considerar. En este mes de enero entraron en vigor los aranceles del 50 por ciento de Trump sobre el acero y el aluminio, lo que tiene un efecto negativo sobre AHMSA, en un momento crítico, pues la empresa se encuentra en proceso de liquidación, que pudiera entorpecerse debido a los recursos legales interpuestos por varios acreedores.

El tema es que el arancel descrito empeora las expectativas de los inversionistas, ya que se enfrentan a una situación desventajosa, pues se complica la posibilidad de exportar al mercado estadounidense. AHMSA tiene impacto no sólo en Monclova, sino en el resto de la región centro del estado. Conviene mencionar que por cada empleo directo generado por esta industria hay ocho indirectos.

Otras regiones afectadas son la norte, con sus plantas maquiladoras, las que también han venido recortando sus plantillas laborales, y Torreón. Es importante precisar que no son únicamente los aranceles de Trump los que golpean a la economía estatal, ya que la reforma judicial tiene un efecto inhibidor sobre las inversiones. Por cierto, los nueve ministros del acordeón acaban de estrenar camionetas de lujo blindadas, cuyo precio puede alcanzar cada una los tres millones de pesos. Una alternativa que se menciona es la inversión en fábricas de chips, pero una planta para competir a nivel global requiere de miles de millones de dólares. ¿De dónde saldrá el dinero?

En el terreno político, las elecciones para renovar el Congreso local son importantes, porque habrán de medir fuerzas para la elección de gobernador en 2029. Se perfilan algunos nombres. Por Morena, Alfonso Cepeda Salas, senador, líder nacional del SNTE, quien logró de manera “voluntaria” que sus numerosos agremiados saltaran del PRI a Morena.

Otro morenista es el delegado del Bienestar en el estado, Américo Villarreal, quien para ser gobernador de esta entidad, si no nació en Coahuila, deberá haber residido aquí al menos los cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. ¿Qué tendrá más fuerza, el poder sindical o los apoyos sociales? En este partido figuran además Cecilia Guadiana y Ale y Luis Fernando Salazar.

En el PRI se mencionan, entre otros, a Hilda Flores, Óscar Pimentel, Enrique Martínez y Morales, José María Morales, José Antonio Gutiérrez, Verónica Martínez y Bárbara Cepeda, sin dejar fuera al tapado. El PAN, al parecer, está durmiendo la siesta.

