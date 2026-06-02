Medición de “Cómo vamos...” alcaldes y gobernador de NL, es una soberana vacilada

La gran diferencia contra los chambones métodos subjetivos occidentales, es que el algoritmo israelí no utiliza escalas subjetivas del 0 (malo) al 10 ó 100 (excelente), pasando por un 7 (pase) y todos los intermedios.

Lo que no se mide objetivamente, se descontrola.

Los algoritmos de ese método parten del principio de que...

Está basado en la Teoría de Restricciones, de Eli Goldrath y fue desarrollado en la Armada del Estado de Israel, por un equipo a cargo del Teniente Coronel, Ron Ziv Ziglar.

El método más preciso de medición que existe en el mundo, fue creado en Israel.

Y menos las calificaciones betabeleras de “carita extasiada”, “carita contenta”, “carita seria” y “carita enojada o encabronada”, para medir o calificar un servicio o un desempeño.

Tampoco usa el “Excelente”, “Bueno”, “Regular”, “Malo” o “Pésimo”. (No se ría, por favor...)

En el receso que tomé desde que salí de mi Alma Máter -el Periódico El Norte- hasta que regresé al periodismo, mi way of living fue un sistema diseñado por un equipo de especialistas israelíes -del cual fui parte como extranjero invitado- para OBJETIVIZAR las mediciones de calificación y desempeño en empresas, gobierno y organizaciones del continente americano.

Aunque no lo crean, todavía existen empresas, gobiernos y organizaciones que usan ese tipo de escalas totalmente subjetivas para “medir”. Una de esas organizaciones se hace llamar “Cómo vamos... NL” y la comanda Luis Ávila Álvarez.

Por eso, inevitablemente me enganché cuando platiqué con Mauricio Farah Giacoman, alcalde de San Pedro Garza García y otros de los 6 ediles -de los 9 convocados- que no quisieron participar en la “evaluación”, “Cómo Vamos... Alcalde”.

Resumen: le sé muy bien al tema de las mediciones y a las pruebas me remito.

El primer Estado de nuestro País que utilizó nuestro sistema de evaluación de desempeño para el personal, fue Oaxaca, siendo gobernador Gabino Cué y pongo como testigo de calidad a Miguel Botello, quien fuera Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Gobierno de esa entidad.

Ese método evolucionó a tal grado que le ganó al polígrafo y borró del mapa a los antediluvianos exámenes psicométricos.

Patentado, registrado y con una certificación como norma de origen, entre mis clientes se cuentan: Oxxo, Cemex, Bachoco, SuKarne, Alfa, ICA, NVIDIA, IBERIA, Emirates, Rolex, DHL, Pirelli; compañías telefónicas celulares, gobiernos y municipios de varios Estados de México, EEUU, Canadá, Centro y Sudamérica.

Farah Giacoman me mostró el oficio mediante el cual, su antecesor, Mauricio Fernández Garza (QEPD), le explicó con bolitas y palitos a Luis Ávila Álvarez, por qué San Pedro Garza García no participa en sus evaluaciones.

Este comunicado oficial tiene fecha del 5 de mayo de 2025.

Farah Giacoman mismo recibió a Ávila Álvarez poco antes de la 2a evaluación a los alcaldes y le reiteró que consideran a la plataforma “Cómo Vamos... como un pretexto para hacer política.

”Le dije que están mal enfocados y además, nuestro municipio rinde cuentas directamente a la ciudadanía a través de los medios oficiales de Transparencia y las presidencias de cada colonia”, acotó.

Ávila Álvarez y su gente quieren imponer su agenda a los alcaldes. ¿De parte de quién?, le preguntaría irreverente pero respetuosamente?

Mi equipo de especialistas en medición analizaron con lupa el “método” que utiliza “Cómo Vamos...” y es un manojo de subjetividades.

Por ejemplo:

- A ver, Luis ¿qué significa el 9.2 de calificación que le pusiste a Adrián de la Garza?

- ¿Equivale a “bueno” tirándole a “muy bueno” o “excelente”?

- ¿O su desempeño como alcalde anda entre “carita contenta” y “extasiada”?

No me estoy pitorreando, pero -en serio- ¿qué significa ese 5.1 que le pusiste de calificación a SPGG, si su alcalde no participó en su ejercicio de evaluación? ¿De dónde te sacaste ese número? A ver, muéstranos tus armas metodológicas para que nos desmientas de que se trata de una babosada.

Como le pintarrajeó el grafitero su tren Maya a AMLO: ”NO MMS”.

Mira tú, qué convenientes salieron tú y tus compinches. Se les ocurre evaluar a los alcaldes a unos cuantos días de que se defina a la candidata de MORENA. y lo mismo van a hacer cuando se vayan acercando las campañas políticas.

”Como Vamos...” es un remedo de intereses políticos disfrazado de evaluación de alcaldes y gobernador.

No es que tus evaluaciones sean incómodas para los evaluados -como dices- hazme el favor y ten la bondad de no adornarte.

Lo que los alcaldes dicen es que eres incongruente y NO TIENES UN MÉTODO OBJETIVO CONFIABLE PARA HACER TUS MEDICIONCITAS SONCITAS.

Ni la burla perdona:

Queridos detonautas ¿saben cuánto sacó Samuel García en su evaluación 2024 de “Cómo Vamos... gobernador”?

7.1

Dime, Luis, ¿eso significa que pasó de panzazo?

Y el colmo: En la página de “Cómo Vamos...” dices que esta calificación supera la obtenida en el 2023, donde Samuel García sacó 6.9 en su trabajo al frente del gobierno nuevoleonés.

O sea, con ese 6.9 ¿se quedó en la rayita? En serio, ¡NO MMS!

Y tu reporte todavía se enriata más, al asegurar que entre los indicadores evaluados durante el año, destacan los rubros de Finanzas y Educación, donde el Mandatario estatal logró una calificación perfecta de 10 puntos. La plaza se cubrió de pañuelos blancos que piden orejas, rabo y patas para el gobernador.

Cajón Desastre:

- Déjame adivinar, Luis, que tipo de recomendaciones salen de tus alucinadas mediciones a los alcaldes:

- “Échenle ganas, ahí les encargo y no le aflojen”. ¡Como decía mi abuela la alcaldesa: “Ya valimos madre! Objetividad pura la tuya, igualita al método de los genios israelíes en el arte de medir para controlar.

- A mis camaradas alcaldes y también al gobernador les voy a recomendar que no le sigan el juego a tu jueguito de kinder. Es más, ya comencé a hacerlo...

PD:

- Por petición popular y para quienes no lo leyeron, reproduzco aquí el siguiente texto:

- Este miércoles 27 de mayo, apenas dejé en el ITESM a Rodrigo Imaz -el hijo emblemático de Claudia Sheinbaum, fui a una cita muy muy importante en la Torre Administrativa del gobierno de NL.

- Al salir de mi elevador en la planta baja, me topé con Luis Gerardo Treviño, a quien le tupo bien y bonito por conjurar a mis espaldas, contra la labor que realiza Grupo DETONA

- Al verme, en vez de reclamarme cara a cara la zurra que le he puesto -bien merecida, por cierto- se hizo el occiso, y en lugar de subir en el mismo elevador del cual yo salía -pues él hacía fila para eso- prefirió perderse entre el gentío.

- Ese es su “valor” y Sanjuana Martínez, con quien se ha aliado para tratar de desacreditar la labor del medio que dirijo.

- Ambos son cobardes y lo digo con todas sus letras.

- Ya nos veremos en los tribunales.. y no es amenaza, es promesa.

- En vez de confrontarme, Luis Gerardo se hizo wey. Pero ¿qué se puede esperar de un burócrata de 5a que mancha la garra naranja, cobrando en la secretaría del Medio Ambiente sabrá el Dios de Spinoza por hacer qué?

- En sus ratos libres, que son muchos, DI-LA-PI-LA su tiempo subiendo videos a su FB y “escribiendo” alucinadas columnas en medios que inexplicablemente lo dejan desparramar ahí su infinita ignorancia.