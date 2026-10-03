Evaluará Morena red electoral en Coahuila

Convocados por el delegado especial, los representantes de la 4T asistirán hoy al mediodía al recinto del sindicato del Seguro Social, en la capital del pulque.

La crema y nata del morenismo coahuilteco se reunirá este sábado en el municipio de Ramos Arizpe , Coahuila.

El objetivo de la reunión es evaluar el estado actual del morenismo en la entidad, pues la dirigencia nacional no quiere perder de nuevo por carro completo ante el PRI.

También se revisará el proceso de inscripción de los aspirantes a diputaciones federales y alcaldías en Coahuila, que mañana concluye.

Y se llamará a los asistentes a mantener la unidad, pues por ser una elección federal dicen tener confianza en retener y ampliar diputaciones federales.

Consultado al respecto, el dirigente estatal, Diego del Bosque, dijo que la información del registro de aspirantes se concentrará en la CDMX y se dará a conocer a mediados de este mes.

CHUCHUY EN DISCORDIA

En Morena Coahuila, un día sin problemas no es un buen día, y eso ocurre ahora en Saltillo con la conformación de la planilla de Ale Salazar para la elección a la alcaldía en 2027.

La youtubera sarapera ya no aguanta la presión del diputado Tony Castro para que integre en su planilla al sobrino de “Chuchuy” como aspirante a la primera regiduría.

Ale, según dicen, ya le entendió al arte de la política y del negocio y, aunque sabe que será derrotada, lo que busca es permanecer como regidora municipal.

La verdad, la joven política morenista es una persona agradable, tiene verbo y desquita lo que cobra...

MATAMOROS QUERIDO

La diputada federal por el Verde Ecologista, Hilda Licerio Valdés, está por tomar la decisión de ir por la alcaldía de Matamoros, Coahuila.

Algo vio de bueno que cercanos a la legisladora federal juran que Hilda trae entre ceja y ceja participar en la elección por la presidencia municipal matamorense.

La activa legisladora mantiene buenas migas con los representantes de Morena y del PT y se encuentra bien cobijada por liderazgos magisteriales y políticos en la Región Laguna.

Ahora bien, Hilda es disciplinada y se mantiene a la espera de que el líder estatal del Verde Ecologista, Cuco Sandoval, le indique su destino para la elección del año próximo.

POR EL OCHO

Y ya que andamos por el distrito 08 federal, anda fuerte el run run de que la joven morenista Lizbeth Ogazón participará por este distrito como aspirante a legisladora federal.

La política ramosarizpense ya fue diputada local por la Cuarta Transformación, con una excelente participación y goza de un perfil intachable, reconocido por propios y extraños.

Este domingo concluye el proceso de inscripción y es casi seguro que Lizbeth sea incluida en la lista de aspirantes a una legislatura federal.

Veremos y diremos...

ASESINOS EN SERIE

Admiradores y seguidores de asesinos seriales y de terroristas resultaron ser los hermanos gemelos que el pasado jueves irrumpieron en una escuela de Torreón y asesinaron a una maestra.

Así lo informó ayer en entrevista con Azucena Uresti el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, al perfilar las causas del ataque a la secundaria 13 del ejido La Unión.

Fernández Montañez dijo que la irrupción de los “Cuates” a la escuela fue un hecho de oportunidad con la intención de notoriedad de los jóvenes que hirieron a cuatro personas.

El funcionario estatal descartó responsabilizar a la Secretaría de Educación por la falta de vigilancia en el plantel y dijo que los homicidas se hicieron pasar por estudiantes.

Los asesinos seriales suelen tener episodios de violencia en la niñez y adolescencia, que pronto se convierten en factores desencadenantes de este tipo de conductas.

¡Qué miedo!