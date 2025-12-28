Meditaciones 2025

Esta es una ocasión especial en la que conviene hacer una pausa y desear lo mejor para todos. Les deseo mucha felicidad a los que coinciden con lo que he sostenido, pero también a quienes difieren de mis dichos. Felicidades para todos en esta temporada. Es también una oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre lo que sucedió en el año que termina y para plantear algunos deseos para el que pronto iniciará.

Me referiré al caso de México en particular y dejaré aparte los abundantes comentarios sobre el mundo. El balance de lo sucedido no es bueno, todo lo contrario. A partir de 2018, cuando no estábamos bien, el país se descompuso aún más con la supuesta cuarta transformación y en algunas áreas ha empeorado en el nuevo gobierno. Algunos de los espacios más sensibles del desarrollo humano, la salud y la educación, por ejemplo, continúan a la baja por más que se oculte la realidad. Lo peor es que se trata de dos dimensiones de la vida que pasan facturas en lo inmediato y también en el largo plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Meditaciones metafísicas en la calle 34: entre la duda y la creencia

Sociedades enfermas y con educación sin calidad están condenadas a retroceder en la vía del progreso. Esa es una de las amenazas más graves para México. Por otra parte, problemas de siempre, como la falta de cobertura de seguridad social y de empleo formal completo y con prestaciones, los paupérrimos niveles de impartición de justicia, los deplorables niveles de corrupción e impunidad, los malos servicios públicos, entre muchos otros, no se han resuelto ni se apunta a que estamos por conseguirlo; en el mejor de los casos, permanecen estables.

Soy uno de los que celebran la disminución en el número de pobres registrado por Inegi, aun cuando sostengo que el presupuesto destinado a la tarea tiene un rendimiento mucho menor que el esperable, además de que las finanzas públicas entrarán en crisis en poco tiempo, ya que sólo dar y dar terminará por colapsar el presupuesto federal. La pobreza se combate de mejor manera cuando se garantiza a todos el cumplimiento de los derechos constitucionales, principalmente a la salud, la educación, la alimentación, el empleo, la justicia y la seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: 2025, ¿el año que empezó el descenso Sheinbaum-Morena?

Los resultados del cambio en la estrategia del combate a la inseguridad están todavía por verse, pero no hay duda de que, sin decirlo, por temor a que se moleste el personaje, se cambió la criminal dotación de abrazos por el incremento de los balazos para los malhechores. Por otra parte, el despilfarro de miles de millones de pesos para sostener los caprichos de López Obrador, con sus torpes decisiones, es irresponsable y sin sentido.

Como también son inadmisibles los niveles de corrupción que se siguen solapando entre los familiares del expresidente, algunos de sus colaboradores, la “nueva clase política y gobernante” del país, e incluso entre integrantes de algunas de las instituciones más respetables de nuestro país, hoy metidas en problemas graves por las decisiones tomadas en el gobierno anterior.

En medio de todo esto, reapareció el expresidente y amenazó con regresar al escenario. Por fortuna, la oportuna declaración de la Presidenta y los mensajes internacionales, inhibieron –por lo pronto– cualquier posibilidad al respecto. En lugar de pretender explicarnos de forma maniquea la historia de nuestros pueblos originarios, debería aclarar las veintenas de errores, complicidades y corruptelas del gobierno que presidió, incluida la razón de su –por desgracia– exitosa actitud de dividir y polarizar a nuestra sociedad. En la próxima entrega compartiré los deseos que me animan y explicaré el sentido del título de esta colaboración.

Exrector de la UNAM

@JoseNarroR