Mexicanos en defensa del INE, ¿gancho al hígado de AMLO?

PRIMERA LLAMADA

Ayer, con un Zócalo a reventar antes de las 11:00 a.m., hora del inicio de la defensa del INE, un sudoroso AMLO discute con su vocero Jesús Ramírez en la Sala “Daniel Cabrera y los olvidados” (en honor a un periodista de la época revolucionaria) en Palacio Nacional. A las 11:30 a.m. AMLO se levanta y, escondido tras una cortina, mira por encima de la valla blindada de 5 metros de altura que rodea al Palacio Nacional, a más de 300 mil mexicanos en la plancha del Zócalo, más las decenas de miles que continúan llegando por calles adyacentes.

Más sudoroso, AMLO exclama para sí mismo con la mirada fija en La Plaza: “Entonces, no sirvió el llamado a la contingencia ambiental de mi Clau, hay un chingomadral de gente, Jesús”. “También veo que ya bajaron la lona de 15x20 con la imagen y hashtag de #GarcíaLunaNoSeToca y el escudo del PAN. ¿Porqué no funcionó –le pregunta con desesperación a Jesús– tu campaña para mezclar y confundir esta marcha con García Luna y Calderón?”.

Con temor, Ramírez mira los cuadros de los integrantes de la izquierda histórica en México ubicados en la sala: ahí están Valentín Campa, Othón Salazar y Heberto Castillo, quienes le regresan la mirada con el desdén dedicado a los usurpadores de su memoria.

AMLO, empapado de sudor, continúa: “Al menos mi Clau no les permitirá ondear la bandera mexicana de la Plaza para que estos corruptos y conservadores no piensen que México les pertenece”. Deja de mirar hacia el Zócalo e inquiere a Jesús: “Al menos dime que pudimos opacar esta marcha en redes sociales”.

Ramírez mira su móvil y en voz, casi inaudible, responde: “No señor, a partir de las 11:00 a.m., todos nuestros esfuerzos para demeritar la #MarchaINE fueron infructuosos. La conversación digital fue dominada por #ElINENoSeToca, #MiVotoNoSeToca y #YoDefiendoAlINE”. “¡Utísima madre, Jesús!”, responde un AMLO alterado. “Por amor de Dios, dime al menos que ya contrataste a ‘Eliminalia’ para que borre de los buscadores aquella frase que hoy me puede incriminar”. “¿A cuál de todas se refiere, Presidente? Porque la última vez que hablé con el representante de la empresa, este se declaró incompetente para borrarlas todas. Es más, él dijo que nos saldría más barato tener nuestro propio buscador que incluyese ‘las otras frases y los otros datos de AMLO’”. “Le comenté señor, pero usted me respondió que de ninguna manera eliminaría de las mañaneras, la sección ‘¿Quién es quién?’ y mucho menos, despediría a su conductora Ana García Vilchis”.