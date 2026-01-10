México, ¿con melón o con sandía?

Maduro está preso, Petro todo indica, ya se le cuadró a Trump, Cuba se está derrumbando, y el imperio envalentonado apoya el viraje de América Latina para erradicar los gobiernos populistas, al tiempo que enarbola la bandera de la doctrina Monroe. Bajo este escenario, ¿qué decisión tomará la presidenta Sheinbaum? Mi esposa me pregunta que si México podría decidir; que si todavía tenemos esa opción. ¿Cuál ruta seguir? La aguja de la brújula apunta hacia el norte; a la estrella polar, al pragmatismo, mientras la brújula ideológica se inclina hacia el sur.

La disyuntiva cobra fuerza cuando en días recientes Trump ha vuelto a amenazar con atacar a los cárteles mexicanos; no se trataría de una invasión a nuestro territorio como piensan los radicales de la 4T, entre ellos AMLO, el “Fisgón” y Epigmenio Ibarra. Desplegar tropas estadunidenses en México implica un altísimo costo político y económico para los estadounidenses; por ello apostarían por operaciones quirúrgicas, focalizadas, de alta precisión y de menores costos. Los mexicanos amamos nuestra patria y rechazamos a cualquier invasor, sea externo o interno; empero, partes considerables de nuestro suelo ya están bajo control de los criminales.

TE PUEDE INTERESAR: Cayó Maduro ¿qué sigue?

Dejando de lado la rigidez ideológica y recurriendo a la visión práctica, son reducidas las ventajas que logramos al aliarnos con los gobiernos dictatoriales del continente. ¿Cuáles son los montos de intercambios comerciales, de tecnología, de energía y de inversión con ellos, por poner unos cuantos ejemplos? ¿De dónde proceden los alimentos que complementan nuestra dieta cotidiana, del sur o del norte? Por ahora, la manzana de la discordia, además de la exportación de fentanilo a Estados Unidos, es Cuba. Nuestra relación con la isla forma parte de una larga tradición que cuenta con muchas aristas: políticas, diplomáticas, de seguridad nacional, económicas y culturales. De este universo, la controversia actual tiene como epicentro los envíos de petróleo y sus derivados a la isla, que por cierto no van a resolver los problemas de fondo de ese país y sí, en cambio, provocan reacciones por parte de Trump y de Marco Rubio, hijo, este último, de exiliados cubanos, con gran poder en el gobierno de Estados Unidos. Es como comprar un pleito sin ganar nada a cambio. Lo de la ayuda humanitaria que argumenta la presidenta Sheinbaum da pie para hablar de las muletas del “socialismo” cubano.

Nos referimos a un sistema de gobierno que ha sido un fracaso, afectando a millones de cubanos por varias generaciones. La economía socialista tropical siempre necesitó muletas para sostenerse. Primero fue la ayuda soviética; petróleo y armas, principalmente, y tras la caída de la Unión Soviética entró al relevo Venezuela, otra vez con el petróleo, cuya producción se ha desplomado por la ineficiencia, al caer de 3.5 millones de barriles al día en los años 1990s a sólo 1.1 millones en 2024. Ahí te habla Pemex. En esa coyuntura, y sin informar a la opinión pública, los gobiernos de la 4T incrementaron los envíos de energéticos a Cuba, de lo que nos enteramos por las revelaciones de organismos independientes como “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”.

TE PUEDE INTERESAR: Cuestionario para saltillenses

Desde el gobierno de López Portillo, México ha venido apoyando al régimen cubano en este renglón específico; sin embargo, con la llegada al poder tanto de AMLO como de la señora Sheinbaum —en el caso de ella, hay que matizar lo de la llegada al poder—, los volúmenes de petróleo regalados a Cuba se han incrementado notablemente, lo que contradice las palabras de la presidente cuando afirma que esto no es novedad, ya que así había sido antes. Los números dicen otra cosa. El diario inglés Financial Times publicó las cifras de las exportaciones de petróleo a Cuba durante los primeros 13 meses de gestión de los siguientes presidentes; los números, en millones de dólares, son los siguientes: Calderón, 14.5; Peña Nieto, 29.0; AMLO, 434; y Claudia Sheinbaum, mil 091. Es riesgoso hacer enojar al tigre. ¿Con quién nos vamos, con melón o con sandía?