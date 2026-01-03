Cayó Maduro ¿qué sigue?

El pasado 14 de diciembre, en este espacio, comentamos sobre los nuevos escenarios del ajedrez mundial, lo que implica un cambio radical en la política de Estados Unidos en América Latina y, en específico, sobre Venezuela; nuestro comentario fue: “La vía militar no implicaría necesariamente invasiones con tropas, sino operaciones encubiertas, ataques de precisión quirúrgica, dirigidos a personas y objetivos de interés, extracción de individuos y presiones con despliegues armados”.

El viernes dos de enero y durante la madrugada del sábado 3, por lo que se conoce hasta ahora, y después de meses de preparación, los militares estadounidenses lanzaron ataques precisos en territorio venezolano. Primero fueron misiles para neutralizar la defensa antiaérea y las bases de lanzamiento y, enseguida, entraron en escena helicópteros como los Black Hawks, dotados de tecnología sofisticada y volando a baja altura para evadir los radares, dirigiendo sus proyectiles hacia objetivos estratégicos, como instalaciones militares y fuertes como el de La Carlota. Es de esperarse que no haya víctimas civiles.

Como resultado de este operativo, se logró la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, quienes serán conducidos a los Estados Unidos, donde todo indica que enfrentarán un proceso penal acusados de narcoterrorismo, con una posible condena de cadena perpetua.

¿Qué sigue ahora? Un escenario posible, de acuerdo con declaraciones de funcionarios de alto nivel y legisladores de Estados Unidos, es que el objetivo final es lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela, con la llegada al poder de Edmundo González y María Corina Machado, quienes fueron los triunfadores de las elecciones del 28 de julio de 2024, elecciones que fueron robadas por el régimen chavista, el cual nunca mostró las actas del escrutinio. Por esta razón, a Maduro no se le considera el presidente legítimo.

Este objetivo, al parecer, no es negociable y, en consecuencia, ya se advirtió a Vladimir Padrino y a Diosdado Cabello que, de oponerse al mismo, podrían enfrentar consecuencias peores de las que le esperan a Maduro. En este momento existen grandes interrogantes, tales como: ¿quién tiene el control del Ejército Bolivariano?, ¿qué va a pasar con los oficiales cubanos de inteligencia, que conformaban la guardia de Maduro?, ¿habrá resistencia o negociación?

Por otra parte, con la caída del dictador, avanza el cambio del mapa político en el continente, pues a los extremos de la pinza, que son Estados Unidos y Argentina, se han venido sumando otros países, quedando prácticamente aislados Cuba y Nicaragua. Las naciones que han desechado el populismo son: Chile; desde luego, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, El Salvador y Honduras. Luego están los gobiernos con regímenes, ya sea de izquierda o progresistas, como: Brasil, Uruguay, Colombia y México.

Nuestro país, como era de esperar, condenó la intervención de Estados Unidos; sin embargo, la situación es más complicada por diversas razones, entre ellas, la de la geopolítica; hemos dicho que nosotros somos la tuna: fruta deliciosa, pero llena de espinas; aquí hay que tejer fino. Empero, la situación imperante obliga al régimen de la 4T a realizar una profunda evaluación y tomar el rumbo adecuado. Es muy bonito hablar de soberanía, pero ¿realmente existe cuando dependemos cada vez más de Estados Unidos en aspectos básicos como alimentos y energía?

Al respecto, se estima que durante 2025 importamos del vecino del norte cerca de 43 millones de toneladas de granos básicos; el 86% del total que compramos de todo el mundo, destacando el maíz, la soya y el trigo. El año pasado, la autosuficiencia nacional cayó al 42%, perdiendo dos puntos respecto al año 2024. La otra pregunta es: ¿cuántos días podemos mantener operando nuestra economía y nuestras casas sin el gas que viene por los gasoductos del norte?

Luchando contra el tiempo de entrega, esperé la conferencia de prensa de Trump, en la que reiteró que el objetivo principal es lograr la transición democrática en Venezuela; que Maduro y su esposa enfrentarán la justicia, ya sea en una corte en Miami o en Nueva York; asimismo, señaló que no se permitirá la intromisión de potencias mundiales en América. También publicó la primera fotografía de Maduro esposado, vistiendo ropa deportiva, pantalones mal fajados, con ojos y oídos cubiertos, a bordo del buque que lo transporta.

Por su parte, el general responsable informó que la orden de actuar fue recibida a las 10:46 p. m. del dos de enero; que ya tenían información de lo que comía, vestía, las mascotas que tenía y dónde residía el dictador; que en la operación participaron 150 aviones; que la captura de los dos objetivos se dio minutos después de la una de la madrugada del día tres, y que dos horas después los prisioneros ya se encontraban a bordo del buque que los conduciría a Estados Unidos.

Por su parte, Marco Rubio destacó que Maduro no era el presidente legítimo al robarse las elecciones; que se le dieron varias oportunidades para negociar, pero que las rechazó con soberbia; que Trump es un presidente que actúa y no habla, y lanzó una advertencia a las potencias que pretendan ganar espacios en el continente americano.

También será interesante conocer cuál será la reacción de los principales aliados del gobierno bolivariano, o lo que queda de él, como son Rusia, China e Irán. Desde luego que habrá pronunciamientos condenando la intervención, pero una cosa son las palabras y otra los hechos.

¿Hasta dónde llegará la solidaridad de estos países con el chavismo? Con el resultado de esta operación, se confirmó que el ejército y la inteligencia estadounidenses tienen la capacidad para capturar cualquier objetivo de su interés en cualquier lugar del mundo.