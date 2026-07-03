México refrenda mañana el derecho de la Mujer al voto, una conquista incomparable siempre

En el año de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales demandas, en lo político, fueron la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos y el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.

La lucha femenina se la debemos a la revista Violetas del Anáhuac , que estuvo circulando durante los años de 1884 y 1887, la cual reclamó por primera vez el sufragio femenino en México. Hacia 1910, diversas asociaciones se unen a Francisco I. Madero, entre ellas el club femenil Las Hijas de Cuauhtémoc , quienes demandan a nuestro país la participación política de las mujeres mexicanas.

Hacia 1935, las mujeres participaron en votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y fueron esas mismas mujeres las que conformaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM), junto con militantes o cercanas al Partido Comunista. El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el artículo 115 constitucional. Ahí se establecía que, en las elecciones municipales, participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas.

Fue el año de 1952 cuando más de 20 mil mujeres, congregadas en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, demandaban al candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas. Ese derecho para las mujeres no fue un obsequio ni una concesión; fue el resultado de acontecimientos universales y nacionales.

No solo es para recordar fechas que han sido emblemáticas para los derechos de las mujeres, sino también para que, día a día, seamos solidarios y promovamos una igualdad y búsqueda constante, para evitar actitudes retrógradas fuera de una realidad que nos exige reconocer que las mujeres tienen todas las facultades para cuestionar, participar, representar y dirigir en cualquier lugar en el que se encuentren. No solamente es el momento, sino que resulta una oportunidad importante, ya que el 3 de julio, pero de 1955, las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegían a diputados federales para la XLIII Legislatura.

Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía todavía no termina de gestarse; siguen faltando muchos espacios para que realmente impere la razón por sobre la tradición.