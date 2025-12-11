Mi peregrinación

Opinión
/ 11 diciembre 2025
    Mi peregrinación
    FOTO: LUIS CAMACHO/EL UNIVERSAL

Soy peregrino guadalupano donde me toque estar el día 12, o algún otro día cercano, si el 12 no es propicio

Soy, como todos los hombres, un homo viator, es decir, un caminante. Siempre la vida humana ha sido comparada a un camino, ya de tierra, ya de agua, pues los ríos son caminos que se mueven. “...Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir...”. Eso lo dijo en sus profundas Coplas el profundo poeta Jorge Manrique.

Hay en cada hombre un permanente afán de caminar, de ir a otros lugares. Eso ha dado origen a fenómenos tan diversos como las Cruzadas o el turismo. A esos caminares, toda proporción guardada, pertenecían las “venadas” que nos echábamos en la escuela cuando, en vez de asistir a clases, nos íbamos a explorar las huertas de Puente Moreno o a subir el Cerro del Pueblo.

TE PUEDE INTERESAR: Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?

En los años de mi adolescencia leí un libro que me dejó marcado para siempre. Se llama “El Camino de Santiago”, y lo escribió un profesor irlandés de nombre Walter Starkie. Todo el santo año este santo señor –pues de seguro fue un santo– trabajaba arduamente dando clases en una universidad de Dublín. En las vacaciones se despedía linda y bonitamente de su mujer y de sus hijos, echaba dos mudas de ropa en una maletilla, tomaba su violín y se iba a España. El rubio irlandés estaba enamorado de ese país. No hablaba muy bien el español, y a cada paso se metía en líos, pero lo sacaban de apuros su violín y la contagiosa sonrisa que –dicen los que lo conocieron– poseía.

En ese libro Starkie habla de las peregrinaciones que en la Edad Media se hacían a Santiago de Compostela, uno de los tres grandes santuarios de la catolicidad del medievo. Los otros dos eran Roma y Tierra Santa. Movido por la lectura de aquella obra me propuse hacer algún día la peregrinación a Santiago. Y la hice, en los gloriosos, gozosos y dolorosos 20 años.

Otra peregrinación hago, ésta cada año: la de la Virgen de Guadalupe. Soy peregrino guadalupano donde me toque estar el día 12, o algún otro día cercano, si el 12 no es propicio. En diversas ciudades he hecho mi peregrinación particular. Ahora esa peregrinación la hago en el alma.

TE PUEDE INTERESAR: Virgen de Guadalupe... ¿Dónde se encuentra la imagen original?

Recuerdo con cariño las peregrinaciones de estudiantes que organizaba el inolvidable sacerdote Luis Manuel Guzmán. Salíamos de la Catedral e íbamos por toda la calle de Victoria, y luego por Emilio Carranza, y Venustiano, hasta llegar al santuario de la Virgen. También recuerdo la peregrinación de los trabajadores, presidida siempre por los señores López.

Seguiré haciendo cada año, este día 12 de diciembre, mi peregrinación interior. Y mientras Diosito y su mamá la Virgen me lo permitan iré por los caminos de la vida cantando que la Guadalupana es nuestra gran señora; con tal protectora no hay nada qué temer.

Temas


Religión
Virgen De Guadalupe

true

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones.

IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar
Desde su llegada en 2018, inDrive ha consolidado en Saltillo un modelo de movilidad centrado en la comunidad.

inDrive anuncia alianza global para modernizar su operación en México
La víctima sufrió lesiones graves tras ser agredida con palos y piedras en su domicilio de la colonia González Cepeda; falleció horas después.

Detienen a ‘padrino’ de anexo en Saltillo por homicidio en el 2024
Cuadrillas municipales despejaron camellones en bulevares como Otilio Zurdo Galván.

Continúa en Saltillo limpieza y deshierbe para mejorar seguridad y entorno urbano
Macho alfa de la 4T

Macho alfa de la 4T
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero