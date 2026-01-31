Mirador 01/02/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 31 enero 2026
    Mirador 01/02/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Espíritu exclamó, admirado:

–¡Qué grande es el universo!

Dijo el Señor:

–De no ser por mí el universo no existiría.

Se asombró el Espíritu:

–¡Qué grande es el Sol!

Dijo el Señor:

–De no ser por mí el Sol no existiría.

Comentó el Espíritu:

–¡Qué grande es el mar!

Dijo el Señor:

–De no ser por mí el mar no existiría.

Declaró el Espíritu:

–¡Qué grande es el hombre!

Y dijo el Señor:

–De no ser por él yo no existiría.

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila