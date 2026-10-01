Mirador 01/10/2026

Las nubes pasan.

Las ve un hombre y dice:

–¡Qué pasajeras son!

Los hombres pasan.

Los ve una nube y dice:

–¡Qué pasajeros son!

Un filósofo ve a las nubes y a los hombres y se dispone a decir:

–¡Qué pasajeros son!

Pero apenas va a decirlo cuando ya ha pasado.

Quien esto escribe, ¡qué pasajero es!

Su paso es más pasajero que el de la nube, el hombre y el filósofo.

Miren.

Ya pasó.

¡Hasta mañana!...