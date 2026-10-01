Mirador 01/10/2026

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Opinión
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    Mirador 01/10/2026
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Un filósofo ve a las nubes y a los hombres y se dispone a decir

Las nubes pasan.

Las ve un hombre y dice:

–¡Qué pasajeras son!

Los hombres pasan.

Los ve una nube y dice:

–¡Qué pasajeros son!

Un filósofo ve a las nubes y a los hombres y se dispone a decir:

–¡Qué pasajeros son!

Pero apenas va a decirlo cuando ya ha pasado.

Quien esto escribe, ¡qué pasajero es!

Su paso es más pasajero que el de la nube, el hombre y el filósofo.

Miren.

Ya pasó.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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