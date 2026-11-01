Mirador 01/11/2026

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Opinión
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    Mirador 01/11/2026
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HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Desde lo alto, el Señor oía a los predicadores de la Tierra.

Hablaban del juicio final, en el que habría llanto y rechinar de dientes.

Hablaban del riguroso juez que juzgaría personalmente a cada uno de los hombres (y de las mujeres también).

Hablaban del infierno, castigo que aguardaba al pecador (y a la pecadora también).

Ese castigo sería eterno: jamás terminaría.

Así, los predicadores hacían que sus feligreses suplicaran: “¡Jesucristo, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor!”.

El Señor oyó todo eso y exclamó enojado:

–¡Carajo! ¡Cómo me calumnian!

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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