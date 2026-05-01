Mirador 02/05/2026

Por estos días la gente del Potrero cree en Dios: ha llovido.

El campo ya no muestra los grises y ocres del secano. Ahora se mira verde, el color que –dicen– tiene la esperanza.

En la casona de la antigua hacienda la tertulia se alarga en la cocina. Don Abundio cuenta un suceso relacionado con doña Rosa, su mujer.

–La noche en que fui a pedir su mano su papá me dijo: “Llévatela toda. Y si te la llevas ahorita mismo te doy una vaca de coleada. Aquí ya no la aguantamos”.

Reímos todos, menos doña Rosa. Ella se atufa. Masculla por lo bajo:

–Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

–Por ésta.

¡Hasta mañana!...