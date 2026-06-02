Mirador 02/06/2026

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    Mirador 02/06/2026
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Recordaremos siempre a Jorge Treviño por su sencillez y gentileza, por su calidad de funcionario público, de jurista, de maestro; pero sobre todo por su calidad de hombre bueno

Me entristeció la muerte de Jorge Treviño Martínez.

Fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido Nuevo León. A su labor, discreta y eficiente, se deben obras de mucho beneficio para los regiomontanos y los nuevoleoneses. Se ganó el respeto y el afecto de sus conciudadanos. A donde iba era saludado con muestras de aprecio y consideración.

Tuve el honor de su amistad. En compañía de otro excelente amigo, el contador José Cárdenas Cavazos, íbamos a un restorán en el bulevar Constitución, de Monterrey. A los meseros les divertía que pidiéramos, antes de los frijoles con veneno, del diezmillo o las ahujas –que no agujas– norteñas, un poco de manteca de puerco para untar con ella las sabrosas tortillas del local, y recordar así una de las galas de gula de nuestra añorada infancia. Recordaremos siempre a Jorge Treviño por su sencillez y gentileza, por su calidad de funcionario público, de jurista, de maestro; pero lo recordaremos sobre todo por su calidad de hombre bueno.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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