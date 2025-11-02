Mirador 02/11/2025
/ 2 noviembre 2025
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Señor hizo a los animales.
Y vio que eran buenos.
Seguidamente hizo al hombre.
Y vio que no era tan bueno.
Entre los animales que hizo estaba la cebra.
Se vio a sí misma, y llena de inquietud le preguntó al Creador:
–Señor: ¿soy blanca con rayas negras o negra con rayas blancas?
El Padre vaciló. Rascándose la cabeza le contestó a la cebra:
–¡Qué pregunta más difícil! Tendré que consultar el caso con San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino.
¡Hasta mañana!...