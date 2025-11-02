Mirador 02/11/2025

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo a los animales.

Y vio que eran buenos.

Seguidamente hizo al hombre.

Y vio que no era tan bueno.

Entre los animales que hizo estaba la cebra.

Se vio a sí misma, y llena de inquietud le preguntó al Creador:

–Señor: ¿soy blanca con rayas negras o negra con rayas blancas?

El Padre vaciló. Rascándose la cabeza le contestó a la cebra:

–¡Qué pregunta más difícil! Tendré que consultar el caso con San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino .

¡Hasta mañana!...