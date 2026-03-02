Mirador 03/03/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 2 marzo 2026
    Mirador 03/03/2026
    GENERADA CON IA

Los predicadores afirman que no es que el Señor se haya alejado de los conductores: los conductores se han alejado de él

“Dios es mi copiloto”.

Era común ver esa frase en la defensa de autobuses y camiones de carga. Ya no se ve; ignoro si por falta de pintura o por falta de fe.

La frase la usó por primera vez un piloto de guerra norteamericano, el coronel Robert Lee Scott, quien la inscribió en su avión, uno de los famosos Tigres Voladores con que Estados Unidos ayudó a China a combatir el asedio de Japón antes de Pearl Harbor.

“Dios es mi copiloto” fue también el título de una película protagonizada por el actor Dennis Morgan, dueño de una gran voz de barítono que le habría permitido cantar en el Met. Interpretó bellamente la canción “Sailor, Your Home is the Sea” en el funeral de Errol Flynn.

Ya no se usa la frase que dije. Ya nadie lleva a Dios como su copiloto. Los predicadores afirman que no es que el Señor se haya alejado de los conductores: los conductores se han alejado de él.

En todo caso, la frase es expresiva: “Dios es mi copiloto”. Simboliza la fe, virtud que consiste en ver lo que no se puede ver.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez señaló que la subasta desierta de AHMSA retrasa la solución financiera y el pago a miles de trabajadores.

Subasta desierta de AHMSA es ‘más tiempo perdido’ para trabajadores de Coahuila: Manolo Jiménez
Las reformas establecen protocolos para el parto humanizado, acompañamiento en casos de duelo gestacional y programas integrales de atención a la salud de las mujeres.

Fortalecen en Coahuila normativa de salud para las mujeres
El gobernador Manolo Jiménez destacó la instalación de mesas regionales y municipales de seguridad en todo el estado, así como la coordinación permanente con Durango y Nuevo León para atender de manera conjunta los retos en zonas conurbadas.

Coahuila alista reuniones de seguridad y refuerza mesas regionales
Manolo Jiménez afirma que la entidad va mejorando en su economía.

Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila
A través de estos cambios se busca consolidar el acompañamiento espiritual en las comunidades.

Obispo realiza cambios en parroquias de Saltillo
Un estado fallido, por definición, se correlaciona con las capacidades de soberanía del Estado con sus ciudadanos.

“Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México
¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?

¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?
Área de disparo

Área de disparo