Mirador 03/05/2026

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Quiero ser un millón de veces más inteligente que Adán

Historias de la creación del mundo.

Alguien le pidió al Señor:

-Quiero ser 100 veces más inteligente que Adán.

Respondió el Señor:

-Está bien, hijo.

Alguien le pidió al Señor:

-Quiero ser mil veces más inteligente que Adán.

Respondió el Señor:

-Está bien, hijo.

Alguien le pidió al Señor:

-Quiero ser un millón de veces más inteligente que Adán.

Respondió el Señor:

-Está bien, hija.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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