Mirador 03/05/2026
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Quiero ser un millón de veces más inteligente que Adán
Historias de la creación del mundo.
Alguien le pidió al Señor:
-Quiero ser 100 veces más inteligente que Adán.
Respondió el Señor:
-Está bien, hijo.
Alguien le pidió al Señor:
-Quiero ser mil veces más inteligente que Adán.
Respondió el Señor:
-Está bien, hijo.
Alguien le pidió al Señor:
-Quiero ser un millón de veces más inteligente que Adán.
Respondió el Señor:
-Está bien, hija.
¡Hasta mañana!...