Mirador 04/09/2026
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Soneto con silencio
Ha callado el reloj. Su clara nota
no va ya por el aire de la casa,
exacta, matemática torcaza,
calendario con ritmo de gavota.
*
En las habitaciones la voz rota
del Tempus fugit su lección repasa,
y el péndulo monótono acompasa
la fallecida música en derrota.
*
¿Qué fue de la sonora sonería?
¿De dónde ese silencio que nos vino
para dejarnos su canción vacía?
*
Debo en ese reloj leer mi sino.
Habré de ser lejana melodía
que callará de pronto en el camino.
AFA.
¡Hasta mañana!...