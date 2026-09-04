Mirador 04/09/2026

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Opinión
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    Mirador 04/09/2026
    UNSPLASH

Soneto con silencio

Ha callado el reloj. Su clara nota

no va ya por el aire de la casa,

exacta, matemática torcaza,

calendario con ritmo de gavota.

*

En las habitaciones la voz rota

del Tempus fugit su lección repasa,

y el péndulo monótono acompasa

la fallecida música en derrota.

*

¿Qué fue de la sonora sonería?

¿De dónde ese silencio que nos vino

para dejarnos su canción vacía?

*

Debo en ese reloj leer mi sino.

Habré de ser lejana melodía

que callará de pronto en el camino.

AFA.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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