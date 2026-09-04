Mirador 04/09/2026

Soneto con silencio

Ha callado el reloj. Su clara nota

no va ya por el aire de la casa,

exacta, matemática torcaza,

calendario con ritmo de gavota.

*

En las habitaciones la voz rota

del Tempus fugit su lección repasa,

y el péndulo monótono acompasa

la fallecida música en derrota.

*

¿Qué fue de la sonora sonería?

¿De dónde ese silencio que nos vino

para dejarnos su canción vacía?

*

Debo en ese reloj leer mi sino.

Habré de ser lejana melodía

que callará de pronto en el camino.

AFA.

¡Hasta mañana!...